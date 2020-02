SSD Słyszałeś o firmie Kioxia? Nowy-stary producent pamięci flash debiutuje na rynku z dnia 2020-02-19

Firmy Toshiba Memory chyba nikomu nie trzeba przedstawiać – do tej pory byłą jednym z głównych graczy na rynku pamięci flash i nośników SSD. Nie każdy jednak wie, że niedawno zmieniła ona nazwę na Kioxia. Co to oznacza dla klientów?