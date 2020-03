Z okazji Dnia Kobiet, No Fluff Jobs przygotowało opracowanie obecnej sytuacji pań trudniących się na stanowiskach w IT. Przeprowadzono ankietę wśród pracujących w branży, a także porozmawiano z kobietami, które chciałyby podjąć kroki w kierunku pracy w nowych technologiach.

Branża IT wciąż jest zdominowana przez mężczyzn, jednak coraz więcej kobiet przyciąga ten atrakcyjny segment rynku pracy. Według No Fluff Jobs, ponad 40% z nich przebranżowiło się, aby znaleźć zatrudnienie w nowych technologiach. Najczęściej są to osoby, które skończyły studia z nauk ścisłych, przyrodniczych lub społecznych. I nie są jedyne.

Badanie przeprowadzone wśród kobiet niezwiązanych zawodowo z IT pokazało, że aż 60% respondentek o takiej zmianie zawodowej myśli. Powodem są większe możliwości rozwoju, atmosfera w pracy oraz oczywiście dużo lepsze zarobki.

Najwięcej kobiet pracuje w backendzie, drugą najpopularniejszą specjalizacją jest frontend. Polskie programistki kodują głównie w językach JavaScript (29%), Java (25%) i C# (12%).

30% ankietowanych kobiet deklaruje doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat, na poziomie średnio zaawansowanym (mid) jest 34%, a początkujące (junior) stanowią 27% .

Ile mogą zarobić kobiety w IT?

Kobiety w Polsce zarabiają średnio 19% mniej niż mężczyźni (według GUS), a branża IT nie jest tutaj wyjątkiem. Jednak panie pracujące w nowych technologiach deklarują, że zarabiają więcej niż ich koleżanki w innych specjalizacjach.

Z ankiety No Fluff Jobs wynika, że kobiety zarabiają średnio 6 242 złotych netto, jednak ich oczekiwana pensja to około 8 650 złotych netto.

Programistki z wieloletnim doświadczeniem otrzymują nawet ponad 9 000 złotych na rękę. Ich początkujące koleżanki zarabiają 4 000 złotych.

Zarobki na umowach o pracę wynoszą około 7 900 złotych na rękę, jednak największe kwoty są na umowach B2B - nawet 10 500 złotych.

B2B najbardziej pożądane

B2B wiąże się z możliwością wyższych zarobków, prostym rozliczeniem oraz elastycznością zatrudnienia. To bardzo ułatwia pogodzenie wszystkich swoich obowiązków w pracy i poza nią oraz zachowanie work-life balance.

Aż 76% ankietowanych pań deklaruje, że pracuje na umowie o pracę. Na B2B pracuje zaledwie 17% z nich, choć chciałoby aż 30%. Co ciekawe, 70% kobiet pracuje z biura, ale z możliwością pracy zdalnej. Jedynie co piąta specjalistka nie ma możliwości wykonywania pracy z domu.

Prawie tyle samo menadżerek co menadżerów

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 4% kobiet w branży IT pracuje na stanowisku menadżerki. Mężczyźni mają tutaj niewiele większą przewagę, bo menadżerów jest niecałe 5%.

Natomiast na stanowiskach testerskich pracuje 17% kobiet, a tylko 7% mężczyzn.

Chcesz pracować w IT? Zacznij!

Badanie pokazało, że kobiety znacznie później rozpoczynają naukę programowania niż mężczyźni. 8% ankietowanych zaczęło między szesnastym a dwudziestym rokiem życia, a panie po trzydziestce rozpoczynające przygodę z programowaniem stanowią zaledwie kilka procent.

Źródłem zdobywania wiedzy połowy kobiet były studia. To dwa razy więcej niż w przypadku mężczyzn. Pod względem doświadczenie zawodowego i umiejętności, kobiety w pełni spełniają wymagania rynku. Specjalistki z ponad dwuletnim doświadczeniem nie powinny mieć kłopotu ze znalezieniem pracy.

„Choć wiele z pań blokuje strach przed zmianą branży to praktyka dowodzi, że warto spróbować, bo korzyści są spore” - komentuje Dominika Janecka, Performance Manager w No Fluff Jobs.

Ankietowane kobiety największy problem przy zmianie branży widzą w małej ilości ofert pracy dla początkujących. Zapotrzebowanie na midów i seniorów jest zdecydowanie większe. Co ważne, ani jedna ankietowana nie zauważyła ograniczeń w dostępnie kobiet do branży IT.

Czy wśród naszych czytelniczek są panie pracujące w branży IT?

W redakcji technologicznego benchmark.pl również pracują kobiety. Mamy redaktorkę działu newsy, recenzentkę i testerkę sprzętu oraz panią dyrektor :)

