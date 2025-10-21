Microsoft szykuje nowego Xboxa. "Pracujemy już nad sprzętem nowej generacji"

Microsoft nie rezygnuje z konsol. Prezeska Xbox, Sarah Bond, w wywiadzie dla serwisu Variety potwierdziła, że trwają prace nad nową generacją konsoli. Jak ujawniła, zespół Xbox jest obecnie na etapie prototypowania i projektowania sprzętu, we współpracy z firmą AMD.

Ostatnie plotki w sieci mogły sugerować, że Microsoft planuje wycofać się z rynku konsol. Tak się jednak nie stanie. W wywiadzie dla serwisu Variety prezeska Xbox, Sarah Bond, kategorycznie zaprzeczyła tym doniesieniom, potwierdzając jednocześnie, że nowa generacja konsoli Xbox jest już w fazie rozwoju.

Nowy Xbox we współpracy z AMD

Bond podkreśliła, że zespół Xbox intensywnie pracuje nad prototypami i projektowaniem sprzętu nowej generacji – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, powstaje on przy ścisłej współpracy z firmą AMD. W rozmowie zaznaczyła również, że celem firmy jest ciągłe wprowadzanie innowacji oraz odpowiadanie na potrzeby graczy i twórców.

"W 100% skupiamy się na tworzeniu przyszłych urządzeń” — powiedziała Bond. — „Pracujemy już nad sprzętem nowej generacji. Zajmujemy się prototypowaniem, projektowaniem i mamy ogłoszoną współpracę z AMD w tym zakresie, więc to nadchodzi. Dostrzegliśmy tu szansę na innowację w nowy sposób i możliwość zaoferowania graczom kolejnego wyboru, oprócz naszego sprzętu nowej generacji. Zawsze słuchamy tego, czego oczekują gracze i twórcy. Kiedy pojawia się zapotrzebowanie na innowacje — my je tworzymy.”

Na ten moment nie znamy zbyt wielu szczegółów dotyczących samego urządzenia. Wiemy jednak, że obecnie trwają prace nad prototypami konsoli. W środku ma się znaleźć chip zaprojektowany przez AMD.

Xbox Series X

Co z przenośnym Xboxem?

W wywiadzie dla Variety pojawił się także wątek nowej przenośnej konsoli ASUS ROG Xbox Ally, stworzonej we współpracy Microsoftu i ASUSa. Urządzenie zebrało bardzo pozytywne recenzje — zarówno podstawowy model Ally, jak i droższa wersja Ally X chwalone są za jakość wykonania i możliwości sprzętowe. Było jednak krytykowane za wycenę. Sarah Bond podkreśliła, że ceny urządzeń zostały ustalone przez ASUSa w oparciu o specyfikację techniczną, a mimo ich wysokości popyt w przedsprzedaży był ogromny.

Bond zaznaczyła, że Xbox Ally ma być częścią szerszej strategii firmy, która stawia na mobilność i dostępność gier na dowolnym urządzeniu. Współpraca z ASUSem i optymalizacja systemu Windows pod kątem sterowania dotykowego oraz kontrolerów mają pozwolić na stworzenie sprzętu dopasowanego do potrzeb graczy.