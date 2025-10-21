Apple się zlitował. Duża zmiana w Liquid Glass

W systemie iOS 26.1 pojawił się przełącznik, który pozwala stonować efekt Liquid Glass i poprawić czytelność interfejsu. A przynajmniej niektórych jego elementów.

Stylistyka Liquid Glass okazała się do Apple’a przyczyną sporych problemów. Z czerwcowych zapowiedzi nie zostało już praktycznie nic, bo na interfejs iOS 26 wylała się tak duża fala krytyki, że trzymiesięczny program Beta został w dużej mierze poświęcony tonowaniu efektu, aby wszechobecne przezroczyste tła nie wpływały zbyt drastycznie na czytelność.

Nawet to nie pomogło, bo wrześniowej premierze systemu iOS 26 towarzyszył lawinowy wzrost popularności fraz typu "jak przywrócić poprzednią wersję iOS" w wyszukiwarce Google. Apple idzie więc o krok dalej.

iOS 26.1 z nowym trybem Liquid Glass

W oprogramowaniu iOS 26.4 Beta 4 dodany został przełącznik pozwalający na zmianę stylistyki Liquid Glass. Dostępne są dwa tryby: bezbarwny oraz barwiony. Ten drugi nakłada na wybrane elementy intensywny efekt szronu.

Bezbarwny (po lewej) i barwiony (po prawej)

Chyba najbardziej zmiana widoczna jest w panelu powiadomień.

Bezbarwny (po lewej) i barwiony (po prawej)

Ale nie tylko, bo tryb barwiony obejmuje także dolne menu w App Storze i Apple Music…

Bezbarwny (po lewej) i barwiony (po prawej)

Bezbarwny (po lewej) i barwiony (po prawej)

… czy pasek adresu w Safari.

Bezbarwny (po lewej) i barwiony (po prawej)

Z jakiegoś powodu zmiana trybu Liquid Glass nie wpływa jednak na wygląd wszystkich imitujących szkło elementów interfejsu. Przyciski na ekranie blokady, widżety czy przełączniki w Centrum sterowania wyglądają dokładnie tak samo w obu trybach.

Bezbarwny (po lewej) i barwiony (po prawej)

Bezbarwny (po lewej) i barwiony (po prawej)

Bezbarwny (po lewej) i barwiony (po prawej)

Trzeba jednak podkreślić, że system iOS 26.1 wciąż znajduje się w fazie beta, więc do czasu wydania oficjalnej aktualizacji Apple może jeszcze zmienić sposób działania nowej funkcji.