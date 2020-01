Siedzący tryb życia nie jest dla nas dobry. Brak ruchu przez dłuższy czas może powodować spore problemy zdrowotne i wywoływać różnego rodzaju dyskomfort. A gdyby tak długie podróże samochodem nie musiały wiązać się z tymi negatywnymi skutkami?

O ile w domu czy w biurze praktycznie w każdej chwili możesz powiedzieć sobie po prostu „rusz się”, wstać i przejść się, to już podczas jazdy samochodem nie mamy takiego komfortu. W poszukiwania rozwiązania tego problemu zaangażowali się inżynierowie z grupy Jaguar Land Rover. I znaleźli – ich pomysł może okazać się genialny w swojej prostocie: to „ruchomy” fotel.

Chodź, jadąc samochodem – „ruchomy” fotel od Jaguar Land Rover

Ten innowacyjny fotel ma siedzisko, które delikatnie porusza biodrami kierowcy, oszukując mózg tak, by myślał, że rzeczywiście idziesz. W oficjalnej notce prasowej Jaguar Land Rover przekonuje, że w ten sposób uda się przynajmniej częściowo złagodzić szkodliwe skutki nadmiernego siedzenia, a także zmniejszyć ryzyko występowania bólu pleców.

Aby zrealizować ten projekt w siedzisku zostały mianowicie ukryte siłowniki, które poprzez mikroregulacje symulują rytm chodzenia. System będzie mógł być dostosowywany do poszczególnych użytkowników – tak, aby każdy (zarówno kierowca, jak i pasażerowie) czerpał z niego możliwie największe korzyści.

Wstań, poruszaj się. Siedzący tryb życia nie jest dla ciebie dobry

Do pracy i z pracy siedzimy w aucie lub w innym pojeździe, w pracy – siedzimy przed komputerem, a po pracy – siedzimy lub leżymy na kanapie. Więcej niż jedna czwarta ludzi na świecie prowadzi siedzący tryb życia – tak podaje Światowa Organizacja Zdrowia.

WHO alarmuje, że może to powodować problemy z mięśniami nóg, bioder i pośladków, czego efektami są między innymi bóle pleców, ale też zmniejszona odporność na kontuzje w przypadku wysiłku lub upadku. Brak ruchu zaburza również spalanie tłuszczów, upośledza układ krążenia i ogranicza dotlenianie organizmu, a to dopiero początek długiej listy powodów, dla których siedzący tryb życia nie jest odpowiedni.

I trudno byłoby – oczywiście – całkowicie to zmienić, ale możemy przynajmniej nie siedzieć dużej niż to konieczne oraz w miarę możliwości robić od siedzenia przerwy. Nowoczesne zegarki sportowe i opaski fitness mają funkcję przypominania o ruchu – warto z niej skorzystać. Można też ustawić sobie minutnik w smartfonie – obojętnie jak, ważne by działać!

Źródło: gizmag, New Atlas

