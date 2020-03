Gadżety Laptop z ekranem E Ink nowym pomysłem Onyx Boox. Czy to ma sens? z dnia 2020-03-14

Jedni nazwą ten pomysł genialnym, inni zaczną pukać się w głowę. To, co nie ulega wątpliwości, to że laptop z ekranem E Ink brzmi naprawdę ciekawie.

Czytniki e-booków tym się różnią od typowych tabletów, że mają wyświetlacze E Ink. Wśród wielu zalet tego typu ekranów znajduje się na przykład niska energożerność, ale też znacznie mniejsze męczenie oczu niż w przypadku paneli LCD czy OLED. To właśnie dlatego są dużo lepszym wyborem do czytania książek. Czemu by nie wykorzystać tego także w innych zastosowaniach? Takie pytanie zdaje się zadawać Onyx Boox. Laptop z ekranem E Ink? Onyx Boox ma propozycję I od raz na nie odpowiada, prezentując swoje najnowsze akcesorium. Lekka i poręczna klawiatura Onyx Boox umożliwia przekształcenie czytnika e-booków w laptopa z ekranem E Ink w zaledwie kilka sekund. Według producenta będzie to świetne rozwiązanie dla (szerokiego grona) osób pracujących z tekstem. Niskie zapotrzebowanie na energię oraz brak emisji szkodliwego dla oczu światła niebieskiego zdecydowanie przemawiają na korzyść laptopa z wyświetlaczem E Ink. Poważnie ograniczona funkcjonalność i niepowalająca wydajność każą jednak podawać w wątpliwość praktyczne wykorzystanie takiego sprzętu. Jesteśmy ciekawi waszych opinii i czekamy na komentarze, ale na razie wróćmy do konkretów… Jak zrobić sobie laptopa z ekranem E Ink i ile to kosztuje? Wykorzystując technologię Bluetooth, klawiaturę można połączyć z czytnikiem, którego ekran ma przekątną co najmniej 10 cali. Tylko w ostatnich miesiącach Onyx Boox zaprezentował kilka takich urządzeń, w tym 10,3-calowy Note Pro oraz 13,3-calowy Max 3. Klikając ich nazwy, możecie dowiedzieć się na ich temat nieco więcej. A ile kosztuje ta klawiatura? Sugerowana cena wynosi około 170 złotych. Trudno przypuszczać, by ktoś zdecydował się konkretnie na zakup laptopa E Ink (czyli czytnika i klawiatury), ale jeśli ma się już e-readera, to dokupienie klawiatury wydaje się już całkiem ciekawym pomysłem. Co o tym myślicie? Źródło: Czytio, Onyx Boox, informacja własna Czytaj dalej o ciekawostkach: Hybrydowy zegarek z wyświetlaczem E Ink - nowość od Fossil dobrze wygląda i długo działa

Oto co może dać ci inteligentne gniazdko za 6 dych

Ciekawe gadżety na czas pandemii - ale czy przydatne?