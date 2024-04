Opaski sportowe ułatwiają kontrolowanie tego jak radzimy sobie z codziennym ruchem i odpoczynkiem. Nowy Huawei Band 9, już do kupienia w Polsce, działa precyzyjniej niż poprzednik, ma też więcej wersji kolorystycznych.

Opaska sportowa to typ akcesorium ubieralnego, którego nazwa idealnie pasuje do roli jaką pełni. Smartwatch z kolei aspiruje do roli poważniejszej niż tylko monitorowanie aktywności fizycznej, ale nie będzie też pełnym odpowiednikiem smartfona. Jeśli chcemy przede wszystkim mieć pieczę właśnie nad aktywnością plus pomiar czasu i nie jesteśmy wyczynowcami, opaska taka jak Huawei Band 9 to wybór w sam raz. Nie potrzeba nam nic więcej.

Podobna do ubiegłorocznej, a jednak inna, czyli lepsza - kosztuje jak poprzedniczka

Huawei Band 9 to już dziewiąta generacja opaski sportowej, która od kilku lat nie zmienia się znacząco pod względem wizualnym, a i podstawowe parametry pozostają identyczne. To jednak nie oznacza, że Huawei Band 9 to tylko Huawei Band 8 w nowym przebraniu. W 2024 roku Huawei postanowił zwiększyć czułość sensora analizującego nasz ruch i teraz mamy do dyspozycji układ dziewięcioosiowy współpracujący z żyroskopem. Cokolwiek to znaczy dla laika technologicznego, ważne, że śledzenie aktywności jest skuteczniejsze niż kiedykolwiek. Nową wersję jest też algorytm TruSleep, tym razem z numerkiem 4.0, co oznacza, że statystyki snu powinny być również precyzyjniejsze.



Huawei Band 9 z żółtym dziurkowanym paskiem.

I choć wizualnie sylwetka opasek Huawei Band jest niezmienna, to w tym roku jest więcej podstawowych kolorów paska niż poprzednio. Zamiast trzech dostajemy pięć wersji. Jedna z nich ma pasek wykonany nie z fluoroelastomeru, a materiałowy (antybakteryjny nylon), zapinany na rzep. To dla osób, które nie przepadają za przeplataniem paska przez szlufkę, może być strzał w dziesiątkę.



Wszystkie podstawowe wersje kolorystyczne Huawei Band 9.

Kolory Huawei Band 9 są następujące:

ponadczasowy czarny (korpus i pasek),

pastelowy róż (korpus i pasek),

elegancki biały (biały korpus ze złotą krawędzią i biały pasek),

odważny żółty (srebrny korpus i żółty pasek),

modny niebieski (grafitowy korpus, niebiesko-żółty pasek).

Premierowa cena Huawei Band 9 ustalona została tak jak w przypadku poprzedniczki na poziomie 249 złotych, więc jeśli chcecie mieć najnowszy model to nie będzie on znacząco droższy od Huawei Band 8, która przez rok zdążyła stanieć. Opaski kupimy w każdym większym sklepie z elektroniką, ale jeśli zdecydujecie się na wariant z nylonowym paskiem, to należy podążyć za adresem huawei.pl, bo tylko tam będzie dostępny ten produkt.

Co potrafi taka opaska sportowa jak Huawei Band 9?

Największą zaletą opasek sportowych w tym Huawei Band 9 jest bardzo niewielka waga w porównaniu z najlżejszymi nawet zegarkami. W tym przypadku jest to jedynie 14 gramów (waga bez paska). Grubość prostokątnego korpusu opaski to 8,99 mm, a jego wymiary 43,45 × 24,86 mm. Pozwala to zastosować ekran o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 368 x 194 piksele. Ekran nie zmienił się w porównaniu z Huawei Band 8 - to panel AMOLED, który chroniony jest przez zaokrąglone szkło 2.5D. Korpus opaski wykonano z połączenia włókna polimerowego i materiału TPU.



Cechy Huawei Band 9, które producent uznaje za kluczowe.

Ekran mimo niewielkich rozmiarów pozwala wyświetlić sporo istotnych dla osoby aktywnej informacji. Służą temu takie funkcje jak:

pomiar tętna, w tym tętna spoczynkowego

statystyki snu, które uwzględniają drzemki, a także ocenę ryzyka bezdechu sennego

ocena poziomu stresu

monitorowanie SpO2

poprawiono w tym roku także funkcję monitorowania cyklu menstruacyjnego

100 trybów sportowych, w tym analiza wskaźników treningowych takich jak zdolność biegowa (RAI), pułap tlenowy (VO2Max)

pomoc przy ocenie kondycji i przygotowaniu się do treningu jak i jego zakończeniu

prezentacja aktywności użytkownika za pomocą pierścieni aktywności

Opaska poza funkcjami stricte sportowo-monitorującymi podstawowe parametry funkcjonowania organizmu w ciągu dnia, ma także funkcje wspomagające jej pracę jako prostego zegarka. Jest to funkcja zawsze włączonego ekranu (AoD), automatyczna regulacja jasności. Z poziomu dotykowego ekranu w Huawei Band 9 możemy także sprawdzić pogodę, odszukać telefon i sterować odtwarzaniem muzyki. Spełni także rolę bezprzewodowego wyzwalacza migawki w smartfonowym aparacie, a w razie potrzeby zadziała także jako stoper lub alarm.

W przypadku opasek nie trzeba martwić się o czas pracy. Huawei Band 9 nie jest wyjątkiem, nawet przy włączonym monitoringu snu akumulator wytrzyma nawet 9 dni. Maksymalny czas pracy to dwa tygodnie, ładowanie do pełna zajmuje 45 minut, czyli są to parametry identyczne jak w Huawei Band 8.

Huawei Band 9 - zawsze trafiony upominek

Takie hasło przyświeca od lat opaskom sportowym, bo nie są one przesadnie drogie, a jednocześnie można je używać z dowolnym telefonem, zarówno z systemem Android jak i iOS. Okres komunijny sprzyja kupowaniu takich upominków, choć lepiej by Huawei Band 9 nie był tak traktowany, a jako akcesorium, które pomoże zachować nasz organizm niezależnie od wieku użytkownika w dobrej formie.

