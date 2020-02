Larry Tesler przyszedł na świat w Nowym Jorku w 1945 roku. Studiował informatykę na Uniwersytecie Stanforda, później prowadził badania naukowe związane ze sztuczną inteligencją, a w 1973 roku dołączył do zespołu rozwojowego firmy Xerox, pracującego między innymi nad interfejsami użytkowników.

To właśnie pod skrzydłami Xerox zaproponował polecenia wytnij, kopiuj i wklej, które dziś są podstawą funkcjonowania nie tylko edytorów tekstu czy najróżniejszych innych aplikacji, ale wręcz całych komputerowych systemów operacyjnych. Nadał im proste nazwy, aby komputery były jak najbardziej dostępne dla osób o mniejszym doświadczeniu z komputerami – taka właśnie była idea. Inną opracowaną przez niego funkcją było znajdź i zamień.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon