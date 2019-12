Gry komputerowe Legenda przygodówek powraca dzięki GOG 2019-12-18 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Mogłoby się wydawać, że w dobie coraz lepiej wyglądających gier mało kto ma ochotę powracać w przeszłość. Rzeczywistość jest jednak inna i wielu graczy chętnie przypomina sobie hity sprzed lat. Takie jak Blade Runner.

Blade Runner powraca dzięki Alcon Interactive Group i GOG

Jeśli pamiętacie czas spędzony przy tym tytule to zapewne tytułujecie siebie mianem bardziej doświadczonych graczy. Blade Runner debiutował bowiem 22 lata temu.

Teraz powraca, zaliczając jednocześnie cyfrowy debiut. Grę przygotowaną przez Westwood Studios udostępniono (bez DRM) na platformie GOG. Pobrać ją mogą korzystający z systemów Windows, Mac OS oraz Linux. Cenę ustalono na 34.99 złotych, ale obecnie z racji trwania Winter Sale gra oferowana jest ze zniżką w wysokości 10%.

Wizja przyszłości, chociaż teraz to już nasze czasy

Niewtajemniczonym wypada przypomnieć, iż akcja Blade Runner rozgrywa się w listopadzie 2019 roku. Mamy tutaj przedstawioną wizję świata z kultowego filmu science fiction Ridleya Scotta z 1982 roku. Gracze mają okazję wcielić się w rolę detektywa Raya McCoya wyróżniającego się intuicją śledczego oraz futurystycznym sprzętem. Nie wystarczy to jednak do tego, by odnaleźć zbuntowane androidy kryjące się w mrocznym Los Angeles. Gracze muszą liczyć się z z trudnym zadaniem i stawiać czoła również dylematom moralnym.

Blade Runner pozwala zwiedzić ponad 100 interaktywnych miejsc w stylu noir, a tym scenerie z filmu Ridleya Scotta. Mimo wielu lat na karku gra nawet dziś może imponować rozbudowaną, nieliniową historią i klimatem, między innymi z racji świetnej ścieżki dźwiękowej.

Źródło: GOG

