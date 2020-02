Słuchawkii bezprzewodowe Bluetooth dają pełną swobodę ruchów, bo komunikacja ze smartfonem odbywa się bezprzewodowo. Brak plączącego się kabla i wbudowany mikrofon sprawiają, że słuchawki Bluetooth są dobre do sportu oraz rozmów telefonicznych i do TV.

Najlepsze słuchawki bezprzewodowe do telefonu 2020

Jeśli szukasz słuchawek całkowicie bez kaba, to mamy dla Ciebie zestawienie prawdziwie bezprzewodowych słuchawek Bluetooth (TWS). Jeśli jednak nie przeszkadza Ci mały przewód łączący lewą i prawą słuchawkę, to zwróć uwagę na poniższe modele:

Jakie słuchawki bezprzewodowe Bluetooth kupić? Oto polecane modele:

Główną zaletą słuchawek bezprzewodowych Bluetooth jest pełna swoboda, połączona z dość dobrą jakością dźwięku. Jeśli jednak w danej cenie chcecie kupić słuchawki, które będą grały możliwie jak najlepiej, to wybierzcie klasyczne słuchawki przewodowe. Do smartfona będą pasowały polecane przez nas słuchawki dokanałowe i douszne, a do komputera, wzmacniacza lub poniekąd również sprzętu mobilnego słuchawki wokółuszne.

Drugą kwestią, o której warto pamiętać, jest to, że słuchawki bezprzewodowe nie zawsze są zupełnie pozbawione kabla. Określenie „bezprzewodowe” odnosi się głównie do sposobu komunikacji z telefonem lub innym odtwarzaczem przenośnym. Zdecydowana większość małych, dokanałowych słuchawek Bluetooth ma przewód, który łączy obie słuchawki. W nim zazwyczaj wbudowany jest pilot z mikrofonem, akumulator oraz inne komponenty elektroniczne. Nie dotyczy to jednak większych, nausznych słuchawek bezprzewodowych. W ich przypadku muszle połączone są sztywnym pałąkiem, który spoczywa na głowie, by lepiej rozprowadzać ciężar słuchawek.

Osobom aktywnym polecamy dobre słuchawki do biegania i sportu. Warto też rzucić okiem na słuchawki Bluetooth do rozmów telefonicznych (idealne do samochodu).

Polecane słuchawki bezprzewodowe Bluetooth - podstawowe cechy

Skoro wiecie już, że słuchawki Bluetooth w danej cenie oferują zazwyczaj trochę gorszą jakość dźwięku od dobrych słuchawek przewodowych, ale w dalszym ciągu chcecie je kupić, to warto poznać również ich mocne strony. Pierwszą już wymieniliśmy wyżej - jest to oczywiście swoboda ruchów jaką zapewnia łączność bezprzewodowa.

Drugą bardzo ważną zaletą jest to, że jakość dźwięku nie zależy od telefonu. Jak to możliwe? Otóż w tym przypadku komunikacja jest cyfrowa, a nie analogowa. Słuchawek nie podłączamy bezpośrednio do smartfona, odtwarzacza MP3/MP4, tabletu czy laptopa. Odbierają po prostu ciąg zer i jedynek, które za pomocą własnych komponentów i oprogramowania przekształcają na dźwięk.

Innymi słowy słuchawki Bluetooth będą grały dokładnie tak samo, obojętnie czy podłączymy je do taniego, czy drogiego telefonu. Pod warunkiem oczywiście, że standard Bluetooth i jakość samej muzyki w obu przypadkach będzie jednakowa. Jest to wielka zaleta, która niekiedy może być wadą, bo zostaniemy z danym brzmieniem nawet jeśli wymienimy telefon na nowy. Dlatego wybór dobrych słuchawek bezprzewodowych jest bardzo ważny.

We współczesnych słuchawkach bezprzewodowych spotyka się najczęściej standard Bluetooth 4.1 i 4.2. Im wyższa liczba, tym lepiej. Najnowsze konstrukcje oferują już Bluetooth 5.0, a nawet 5.1. Jeśli zależy Wam na najwyższej jakości dźwięku to kupcie słuchawki z aptX lub jeszcze lepiej aptX HD. Te kodowanie można już znaleźć nawet w tanich słuchawkach Bluetooth za mniej niż 200 zł - np. Audictus Adrenaline 2.0.

Dobre słuchawki Bluetooth do smartfona

JBL T110BT - tanie słuchawki bezprzewodowe do 150 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl JBL to firma znana w świecie audio. Oferuje dobrej jakości sprzęt muzyczny w bardzo szerokim przedziale cenowym. Słuchawki JBL T110BT plasują się na jego dole, ale wciąż oferują dobrą charakterystykę brzmienia i mają świetną opinię wśród użytkowników. Działają ok. 6 godzin na jednym ładowaniu i w swojej klasie cenowej wyróżniają się znakomitą wygodą noszenia. Nie wypadają z uszu, nawet w czasie biegania, a jakość dźwięku jest dobra jak na małe słuchawki BT za mniej niż 150 zł. Mają wbudowany pilot i mikrofon do rozmów telefonicznych. To polecane słuchawki bezprzewodowe do telefonu z Androidem oraz iPhona. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 96 dB/mW

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 16.2 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Pokaż produkt

Audictus Adrenaline 2.0 - słuchawki bezprzewodowe z aptX do 200 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli szukasz świetnych tanich słuchawek z dobrą jakością dźwięku, to weź pod uwagę Audictus Adrenaline 2.0. Za mniej niż 200 zł oferują przede wszystkim kodowanie aptX, które sprawia, że grają lepiej od większości konkurentów. Są też dobrze wykonane (aluminiowe obudowy) i wygodne. Dzięki opcjonalnym pałąkom trzymają się dobrze i nie wypadają z uszu. To bardzo dobre tanie słuchawki na siłownię. Typowy czas pracy to 5,5-6 godzin. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 98 dB

Łączność Bluetooth

Waga 17 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20000 Hz Pokaż produkt

Bose SoundSport - bardzo dobre słuchawki Bluetooth do telefonu









4,5/5 Ocena benchmark.pl Czysty, mocny dźwięk bez zniekształceń, wysoka głośność, wyraźne, zrozumiałe rozmowy telefoniczne, zaawansowana kontrola za pomocą aplikacji na smartfony, bardzo dobra jakość wykonania, przyjemne w dotyku materiały, odporność na deszcz, pot i zachlapania To podstawowe zalety słuchawek Bose SoundSport. Są świetne dla osób aktywnych, ale nadają się też do codziennego słuchania muzyki w autobusie, pociągu, tramwaju, metrze lub po prostu w domu. To wysokiej klasy słuchawki bezprzewodowe do telefonu. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, NFC

Waga 23 g Pokaż produkt

Sony MDR-XB950N1 - dobre duże słuchawki Bluetooth









4,5/5 Ocena benchmark.pl Wskakujemy półkę wyżej, w której wyróżniają się słuchawki Sony MDR-XB950N1. Według wielu opinii grają one równie dobrze jak Sony WH-1000XM2, a są od nich dwa razy tańsze. To bardzo dobre, zaawansowane słuchawki, ze znakomitą funkcją aktywnej redukcji szumów i hałasów (ANC). Dzięki niej nie musimy przejmować ruchem ulicznym za oknem lub gwarem rozmów dookoła. Słuchawki skutecznie je zredukują, by słuchanie muzyki było przyjemniejsze. Cechą charakterystyczną tych słuchawek jest też głęboki, miękki, wibrujący bas generowany przez 40-milimetrowe przetworniki. Sony MDR-XB950N1 działają nawet 22 godziny bez przerwy. Zakładając, że słuchamy muzyki 3 godziny dziennie, powinniśmy je ładować raz na tydzień. Mogą pracować też w trybie przewodowym. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa, przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 290 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Pokaż produkt

Bose QuietComfort 35 II - najlepsze słuchawki bezprzewodowe do ok. 1000 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli oczekujecie doskonałej wręcz jakości dźwięku, znakomitej wygody i jednej z najlepszych funkcji redukcji hałasów to kupcie Bose QuietComfort 35 II. Pod warunkiem oczywiście Wasz budżet na to pozwoli, bo kosztują one ok. 1,5 tys. zł. Naszym zdaniem absolutnie warto, bo są to słuchawki Bluetooth bardzo godne polecenia. Miękkie poduszki komfortowo otaczają uszy, a pałąk wygodnie spoczywa na głowie. Konstrukcja jest wręcz wybitnie wygodna. Warto jednak pamiętać, że są to dość duże słuchawki bezprzewodowe, które najlepiej spisują się w domu, w czasie dojazdów lub chodzenia, ale raczej nie nadają się do sportu. Pod względem jakości dźwięku to najwyższa liga wśród popularnych słuchawek BT. Basy są mocne, średnica lekko wycofana, ale wciąż obecna, a tony wysokie wyraźne, czyste i na szczęście nie kłujące w uszy. W obudowach zintegrowano przyciski do sterowania muzyką i mikrofony do rozmów oraz redukcji szumów. Dobry akumulator wystarcza na około 20 godzin słuchania muzyki. Naszym zdaniem Bose QC 35 II to po prostu najlepsze słuchawki bezprzewodowe. Nadają się świetnie do iPhona i nie tylko. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak Pokaż produkt

Naszym zdaniem najlepsze słuchawki bezprzewodowe do telefonu to:

Audictus Adrenaline 2.0 są warte zakupu. To małe, lekkie i niedrogie słuchawki z kodowaniem aptX zapewniającym bardzo dobrą jakość dźwięku. Poniżej 200 zł ciężko jest dostać słuchawki, które grają lepiej i są lepiej wykonane od tych.

