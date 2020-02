Audictus Leader to dobre słuchawki do smartfona, komputera, a nawet konsoli. Mają łączność bezprzewodową Bluetooth z kodowaniem aptX, więc jakość dźwięku jest wysoka. Można też słuchać muzyki przez kabel. Generują mocny bas, mają wbudowany mikrofon i dobrą baterię.

- lekkie i bardzo wygodne słuchawki wokółuszne,; - dobra jakość dźwięku przez Bluetooth (aptX),; - mocny bas i wysoka głośność,; - długi czas pracy na baterii (do 20 godzin),; - opcjonalna łączność przewodowa 3,5 oraz 6,3 mm,; - dobra jakość rozmów głosowych w trybie przewodowym,; - wbudowane przyciski do sterowania głośnością, odtwarzaniem i rozmowami,; - grube, miękkie i komfortowe poduszki,; - składana konstrukcja (łatwiejsze przenoszenie).

Audictus Leader - recenzja

Dobre słuchawki bezprzewodowe do telefonu to sprzęt zyskujący popularność. I bardzo dobrze! Łączność Bluetooth z aptX potrafi zapewnić bardzo dobrą jakość dźwięku, bez kabla. Czy przewód to zło? Absolutnie nie. Niekiedy bywa wręcz niezbędny, szczególnie gdy wyczerpie się akumulator. A jeśli do tego producent dołoży wygodną konstrukcję, dobry mikrofon i przyciski do sterowania, to w sumie możemy już mówić o bardzo udanych słuchawkach.

Dokładnie takie są Audictus Leader. Kosztują 299 zł i za te pieniądze są po prostu znakomite. Zapraszam do recenzji.

Duże, ale lekkie i bardzo wygodne

Audictus Leader to słuchawki uniwersalne. Nadają się zarówno do dobrego telefonu, komputera, tabletu, a nawet konsoli (np. podłączane przewodem do pada).

Zaraz po ich rozpakowaniu największe wrażenie zrobiło na mnie to, jak lekkie są, w stosunku do swoich wymiarów. To duże, wokółuszne słuchawki, które mieszczą w sobie spory akumulator, duże przetworniki oraz dodatkowe złącza, a jednocześnie ważą niewiele więcej od mniejszych słuchawek nausznych.



kot mówi, że dobre

Są też składane. Mieszczą się do dużej kieszeni, a po włożeniu do plecaka w zasadzie nie poczujemy żadnej różnicy.

Bardzo miękkie i komfortowe poduszki

Poduszki wykonano z miękkiej, bardzo przyjemnej w dotyku syntetycznej skóry i wypełniono pianką. Znakomicie rozkładają nacisk pałąka na głowie, więc komfort noszenia słuchawek jest wysoki.

Wielkość padów została dobrana tak, że słuchawki można uznać za wokółuszne (bo jednak mieszczą większą część ucha we wnętrzu). Są jednak nieco mniejsze od klasycznych, pełnowymiarowych słuchawek wokółusznych do zastosowań stricte domowych.To dobry kompromis między wygodą, a mobilnością.

Wymiary poduszek:

zewnętrzne (wy/sz): 98 x 81 mm

otwór wewnętrzny (wy/sz): 52 x 42 mm

głębokość: 21 mm

Dna muszli słuchawkowych pokryte są miękką pianką z delikatną siateczką na wierzchu. Zmniejsza to ucisk na uszy i zwiększa wygodę w czasie dłuższego używania.

Warto też dodać, że poduszki na słuchawkach są zdejmowane, więc można je wyczyścić lub wymienić.

Dobra izolacja

Grube poduszki i zamknięta, wokółuszna konstrukcja wyraźnie redukują zewnętrzne szumy. Jest to bardzo przydatne w czasie jazdy komunikacją miejską, słuchania muzyki w biurze, w parku lub nawet w domu, przy otwartym oknie. Izolacja pasywna jest dobra, ale nie odcina całkowicie. Pozwala przyjemniej słuchać muzyki w gwarnym otoczeni, ale jeśli mamy założone słuchawki bez włączonej muzyki, to raczej będziemy słyszeli nadjeżdżające pojazdy (no chyba, że to będzie samochód elektryczny).

Jakość materiałów

Słuchawki Audictus Leader zawdzięczają swoją lekkość tworzywom sztucznym, zastosowanym niemal w całej konstrukcji. Ogólnie rzecz ujmując słuchawki są solidne i dobrze zaprojektowane.

Nie ma zbędnych luzów, nic nie skrzypi, nie piszczy i nie sprawia wrażenia taniości. Słuchawki Audictus Leader są po prostu dobrze wykonane.

Jedyną rzeczą do której mogę się przyczepić, jest powłoka naniesiona na obudowy słuchawek. Jest to coś w rodzaju matowego lakieru, który wygląda dobrze, ale z tego co zauważyłem (już po kilku dniach używania), potrafi się przecierać na wystających krawędziach.

Złącza i przyciski

W lewej obudowie umieszczono gniazdo słuchawkowe 6,3 mm oraz port micro USB do ładowania akumulatora.

W prawej obudowie znajdziemy przyciski do sterowania głośnością, odtwarzaniem i połączeniami telefonicznymi. Jest też gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, dioda LED oraz mikrofon do rozmów telefonicznych przez Bluetooth.

Jakość mikrofonu

W trybie przewodowym jakość rozmów telefonicznych jest po prostu dobra. Głos w obu kierunkach jest w pełni zrozumiały, dość głośny i czysty.

Sytuacja pogarsza się jednak w trybie bezprzewodowym. Dochodzi lekkie echo, głos jest cichszy, mniej klarowny i po prostu mniej zrozumiały. Można się dogadać, ale idealnie nie jest.

Pałąk

W większości plastikowy pałąk w miejscach regulacji został wzmocniony stalowymi płytkami. Efekt jest potrójny - zwiększona wytrzymałość, lepszy docisk, a także zmniejszone zużycie (skokowa regulacja jest metalowa, więc nie przetrze się łatwo).

Zakres regulacji jest dość duży, ale mógłby być odrobinę większy. Jeśli ktoś ma dużą głowę, a do tego bujną fryzurę, to może nie wystarczyć. Poduszka na pałąku jest równie miękka i wygodna jak na obudowach słuchawek. Dobrze rozkłada nacisk.

Zawartość opakowania

Pełna zawartość opakowania wygląda następująco:

słuchawki Audictus Leader

przewód słuchawkowy >2 m, częściowo spiralny (rozciągliwy), wtyki 6,3 mm oraz 3,5 mm (oba 3-polowe)

przewód słuchawkowy 1,2 m, z mikrofonem, 2 wtyki 3,5 mm (4-polowy i 3-polowy)

przewód micro USB 0,55 m

instrukcja obsługi

Warto podkreślić to, że przewód z grubym wtykiem 6,3 mm pasuje też do smartfona - po prostu końcówkę 6,3 mm podłączamy do słuchawek, a końcówkę 3,5 mm do telefonu. Sprytne!

Czas pracy na baterii

Słuchawki mają relatywnie duży akumulator, więc działają niecałe 20 godzin na baterii, przy głośności ustawionej na trochę ponad połowę. Może się to różnić w zależności od czasu słuchania muzyki i prowadzenia rozmów telefonicznych. Ogólnie rzecz ujmując około 20 godzin działania w bezprzewodowych słuchawkach za 299 zł to moim zdaniem dobry wynik.

Audictus Leader - specyfikacja

konstrukcja: słuchawki wokółuszne, zamknięte, stereo

łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.2 z aptX, zasięg 10 metrów

czas pracy na baterii: do 20 godzin

łączność przewodowa: mini jack 3,5 mm 1,2 m z mikrofonem + jack 6,3 mm 2 m bez mikrofonu (częściowo spiralny)

aktywna redukcja szumów (ANC): nie

przetworniki: dynamiczne, 50 mm

pasmo przenoszenia: 20 - 22000 Hz (przewodowo), 20 - 20000 Hz (bezprzewodowo)

impedancja: 32 omy

czułość: 110 dB (+/- 3 dB)

masa: 240 g (bez przewodu)

mikrofon: tak, w słuchawkach (do rozmów przez Bluetooth) oraz w jednym z przewodów

Duże, ale lekkie. Bezprzewodowe, ale świetnie grające. Audictus Leader to po prostu dobre słuchawki do telefonu i nie tylko.

Jakość dźwięku

Jakość dźwięku sprawdzałem bezprzewodowo oraz przewodowo ze smartfonem Xiaomi Mi 9T Pro. Niektóre testy wykonywałem również na wzmacniaczu HiFiMAN EF100. Skupiłem się głównie na ocenie brzmienia w trybie bezprzewodowym, bo zapewne będzie to główny wybór użytkowników tych słuchawek. Muzyka pochodziła przede wszystkim z plików skompresowanych bezstratnie (FLAC) oraz ze Spotify.

Ogólna charakterystyka brzmienia słuchawek Audictus Leader

Jeśli lubisz mocny bas to słuchawki Audictus Leader przypadną ci do gustu. Duże 50-milimetrowe przetworniki dynamiczne, umieszczone w zamkniętych obudowach dają solidnego kopa.

Brzmienie jest mocne i dociążone. Najniższy zakres tonów niskich wybrzmiewa miękko, gładko i przyjemnie wibruje. Z kolei górna część tonów niskich, jest już nieco chłodniejsza i bardziej szorstka. Wokale zazwyczaj są wyraźne i zrozumiałe, ale czasami lekko przesłonięte tonami niskimi.

Tony wysokie to duża zaleta tych słuchawek. Tutaj wyraźnie słychać jakość zapewnianą przez kodowanie aptX. Sytuacja wygląda po prostu dobrze. Góra jest zaskakująco detaliczna, czysta, dość jasna, z dobrą separacją. Efekt kompresji jest w zasadzie niesłyszalny (w stosunku do łączności przewodowej). Góra jest też lepiej kontrolowana, mniej podatna na zniekształcenia od tonów niskich.

Ogólnie rzecz ujmując na słuchawkach Audictus Leader znakomicie brzmi wszelkiego rodzaju elektronika, jazz i lekka gitara. Nagrania akustyczne są niekiedy imponująco czyste i dynamiczne. Warto jednak uważać na utwory przesycone niskim, mocnym basem - niekiedy konieczne będzie zmniejszenie mocy dolnych częstotliwości, by dźwięk się nie robił się przymulony.

Scena zazwyczaj nie jest zbyt szeroka, ale za to dość głęboka (słuchawki często grają blisko uszu, ale przestrzeń / powietrze słychać bardziej wgłąb).

ZHU, AlunaGeorge - Automatic

Oczywiście mocne tony niskie grają pierwsze skrzypce, ale najważniejsze, ze nie są przytłaczające. Można je określić jako dynamiczne, elastyczne i dociśnięte w dolnym zakresie. Gładkie, eleganckie i po prostu przyjemne. Wokal stoi na drugim planie, jest ochłodzony i wyraźny. Czysty, choć odrobinę za ostry (nie pod względem mocy, tylko brzmienia). Głoski "c" "ts" potrafią lekko kłuć, ale tylko przy wysokiej głośności. Scena jest dość głęboka, ale nie rozchodzi się szeroko. Separacja jest świetna.

BANKS - Drowning

O, niespodzianka! Basy nie przesłaniają wokalu. W tym utworze faktycznie lekki, zmysłowy głos pani BANKS jest najlepiej eksponowany i najczystszy. Tony niskie wciąż są mocne, ale wybrzmiewają długo, lekko wibrują i nie przeszkadzają w ogólnym odbiorze. Góra jest eteryczna, przestrzenna, dość ciepłą i gładka. Separacja jest w porządku.

Awesome 3 - Don't Go

W tym utworze tony niskie są dość chłodne i niezbyt mocne, ale testowane słuchawki i tak dokładają trochę miękkości. Więcej mocy słychać w dolnym zakresie tonów średnich, jednak tutaj brzmienie jest lekko chropowate, ma w sobie takie elektryczne bzyczenie, które przy wyższej głośności nie jest zbyt miłe dla uszu. Góra jest chłodna, dość szczegółowa i dobrze kontrolowana. Scena nie jest ani szeroka, ani głęboka - słuchawki grają bardzo blisko uszu.

Shobaleader One - Coopers World

Dobre, dynamiczne, elastyczne brzmienie, z podkreśloną gitarą basową (a jakże inaczej) oraz mocną perkusją. Czystość i separacja są dobre, ale lepsze w górze pasma. Dół sprawia wrażenie, jakby był lekko przykryty poduszką. Utwór jest ocieplony i sprawia wrażenie miękkości (perkusja powinna być ostrzejsza, bardziej odseparowana). Góra pasma jest chłodniejsza, a dźwięki są lepiej podkreślone i uwypuklone.

Rammstein - Deutschland

Basowe słuchawki do mocnego, gitarowego brzmienia? Audictus Leader pokazują, że się da, ale... tylko czasami. Utwór Rammstein - Deutschland brzmi bardzo dobrze, ale jest to wyjątek, bo wiele innych ciężkich, gitarowych utworów nie brzmi dobrze, z powodu lekkich braków w separacji dźwięków w dolnym zakresie częstotliwości. Słuchawki są po prostu zbyt basowe, a tony niskie lubią tutaj wybrzmiewać długo, co raczej nie sprzyja tego typu gatunkom muzycznym. Jednak wymieniony wyżej utwór nie jest aż tak przesycony dźwiękami oraz ma mocno uwypuklony wokal, więc ogólnie brzmi całkiem nieźle.

Simply Red - Money's Too Tight (2008 Remaster)

Simply Red brzmi świetnie na tych słuchawkach. Tutaj zdecydowanie nie ma się do czego przyczepić. Jasne, że dół pasma jest lekko podbity i zmiękczony, ale ogólnie brzmienie jest zaskakująco zbalansowane, przestrzenne i chłodne jak na te słuchawki. Największą moc słychać na perkusji, ale wokal nie jest przesłonięty - głos jest czysty i bardzo wyraźny. Góra jest lekko ocieplona, ale bardzo szczegółowa i gładka jak aksamit.

Audictus Leader - opinia

Są bardzo wygodne, mają mocny i miękki bas (który jest lubiany chyba przez większość osób), oferują kodowanie aptX, dzięki któremu jakość dźwięku jest wysoka, mają łączność bezprzewodową i przewodową oraz pracują dość długo na baterii. Jeśli weźmiemy to wszystko pod uwagę i do tego dodamy cenę 299 zł na start, to moim zdaniem warto kupić słuchawki Audictus Leader. Codzienne słuchanie muzyki na tych słuchawkach jest po prostu przyjemne.

Audictus Leader - ocena

lekkie i bardzo wygodne słuchawki wokółuszne

dobra jakość dźwięku przez Bluetooth (aptX)

mocny bas i wysoka głośność

długi czas pracy na baterii (do 20 godzin)

opcjonalna łączność przewodowa 3,5 oraz 6,3 mm

dobra jakość rozmów głosowych w trybie przewodowym

wbudowane przyciski do sterowania głośnością, odtwarzaniem i rozmowami

grube, miękkie i komfortowe poduszki

składana konstrukcja (łatwiejsze przenoszenie)

przeciętna jakość rozmów głosowych w trybie bezprzewodowym

matowa powierzchnia plastikowych obudów potrafi się ścierać

90% 4,5/5

