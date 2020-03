Do dobrej zabawy prąd jest ci niepotrzebny. A teraz w Empiku możesz zapłacić mniej za danie sobie takiej szansy. Trwają promocje na planszówki, książki i klocki LEGO.

Świetne planszówki tańsze o 20 proc. w aplikacji Empik

Coraz więcej osób przekonuje się o tym, że do dobrej zabawy wcale nie trzeba prądu (no chyba, że po zmroku). Nieważne, czy jesteś w tej grupie czy też masz to oświecenie dopiero przed sobą, 20-procentowy rabat na gry planszowe brzmi chyba całkiem nieźle, prawda?

To oferta, z której jeszcze do czwartku (5 marca) możesz skorzystać, używając aplikacji Empik. Jeśli jeszcze jej nie masz, to możesz pobrać ją w wersji na Androida lub na iOS-a, a następnie podczas zakupów wpisz w koszyku promocyjny kod graj20.

Dobre thrillery i kryminały z rabatami sięgającymi 50%

Dzień dłużej, bo do piątku (6 marca) trwa promocja na książki kryminalne i sensacyjne. W jej ramach ceny ponad 400 tytułów zostały obniżone nawet o 50 proc.

Co wśród nich znajdziemy? Ano choćby kilka powieści Remigiusza Mroza i Katarzyny Bondy, opowiadający o zbrodniach w najmroczniejszych zaułkach sieci Darknet, zekranizowane niedawno przez Netflix thrillery Ukryte ciała i Ty czy wreszcie Zero Marca Elsberga, przedstawiające (wcale nie tak oderwaną od rzeczywistości) wizję świata, w którym ludzie są gotowi poświęcić swoją prywatność dla poprawy jakości życia…

Aby skorzystać z tej promocji nie potrzebujesz żadnego kodu – obniżone ceny są podane na stronie sklepu.

Wszystkie zestawy LEGO Friends możesz kupić taniej

Każdy z 33 dostępnych w Empiku zestawów LEGO Friends został przeceniony w ramach promocji, która kończy się 9 marca. Rabaty dochodzą nawet do 25 proc. Podobnie jak w przypadku książek, nie trzeba wpisywać żadnego kodu – ceny obniżają się automatycznie.

(Przecenione) zestawy LEGO Friends mogą być świetnymi prezentami dla młodszych chłopców i dziewczyn – nie tylko zapewnią im dobrą zabawę, ale też pomogą w rozwijaniu kreatywności i logicznego myślenia. Poza tym – hej! – kto nie lubi klocków?

