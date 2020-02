Gracze, którzy zdecydowali się wydać pieniądze na Metro Exodus raczej nie żałują swojej decyzji. Można przypuszczać, że zechcą spędzić przy tym tytule kilka kolejnych godzin i poznać dodatek Sam's Story.

Drugi dodatek do Metro Exodus już dostępny

To drugi (po The Two Colonels), a zarazem ostatni z większych dodatków przygotowanych przez twórców. Wspominaliśmy o nim w zeszłym miesiącu, a skoro plany co do premiery nie uległy zmianie, można już rozpocząć zabawę. O ile jest się gotowym na jeszcze jeden wydatek, ponieważ Sam's Story wyceniono na 75 złotych.

Dodatek trafił jednocześnie na wszystkie platformy docelowe podstawki (jest wymagana), a więc PC oraz konsole Xbox One i PlayStation 4. Podobnie jak The Two Colonels, Sam's Story to dodatek fabularny.

„Sam’s Story opowiada historię amerykańskiego żołnierza Sama, który pod dowództwem pułkownika Millera radził sobie zarówno w moskiewskim metrze, jak i na pokładzie Aurory. Sam od dawna marzy o powrocie do ojczyzny i może nawet ponownym spotkaniu ojca. W metrze wydawało się to niemożliwe, ale gdy okazało się, że ludzie przetrwali nie tylko w Moskwie, pojawiła się iskierka nadziei. Z uporem i konsekwencją szukając drogi do USA, Sam opuszcza Aurorę, żeby odwiedzić Władywostok, jego zalane porty i ruiny budynków. Przekonuje się jednak, że to nie będzie zwykła wycieczka, a wszystkie umiejętności przetrwania przydadzą mu się teraz bardziej, niż kiedykolwiek.”

Sama gra wreszcie trafi na Steam (i raczej nigdzie indziej)

Metro Exodus to jedna z pierwszych dużych gier, które w wersji PC zarezerwowane zostały dla sklepu Epic Games, czemu towarzyszyło zresztą spore zamieszanie. Warto jednak przypomnieć, że wyłączność miała obowiązywać rok od premiery i właśnie zbliża się dzień, w którym Metro Exodus zadebiutuje na Steam. Stanie się to 15 lutego.

Platforma mająca większą rzeszę zwolenników niż Epic Games może poprawić i tak dobre już wyniki sprzedaży. Jednocześnie ostatnio na jednym z portali społecznościowych opublikowano wpis, który rozwiewa wątpliwości co do ewentualnego pojawienia się gry GOG. Nic takiego się nie wydarzy.

Źródło: Koch Media, metrovideogame

