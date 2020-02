Na liście rzeczy, które wiemy o grze Microsoft Flight Simulator i sprawiają, że nie możemy się jej doczekać, znajdują się już: pełna mapa świata, fotorealistyczna grafika i pokaźna liczba samolotów. Teraz dopisujemy do niej kolejną: obecność wszystkich lotnisk na Ziemi.

Od dłuższego czasu wiemy, że Microsoft Flight Simulator (2020) pozwoli nam polecieć w dowolne miejsce na naszej planecie i zachwycić się nie tylko nim, ale też wszystkim wokół, a to za sprawą lokalizacji wygenerowanych na bazie zdjęć satelitarnych z usługi Bing Maps i realistycznych efektów pogodowych. Okazuje się, że będziemy mogli też swobodnie startować i lądować na dosłownie każdym lotnisku na świecie: od tych najmniejszych, po olbrzymie porty.

Podobnie jak w przypadku innych lokalizacji, lotniska widziane w grze opierają się na zdjęciach satelitarnych. Co więcej, 37 tysięcy obiektów zostało dodatkowo edytowanych, aby wyglądały lepiej i na pewno zawierały charakterystyczne elementy, a 80 najczęściej odwiedzanych – stworzonych od podstaw dla zapewnienia maksymalnego realizmu. Dodatkowo ożywiono te lotniska, poprzez dodanie ruchu samochodowego czy też pracowników. Więcej na ten temat możecie dowiedzieć się z (osadzonego poniżej) filmu z cyklu „Feature Discovery”:

W poprzednich odcinkach z tego cyklu autorzy przybliżyli inne aspekty gry Microsoft Flight Simulator, na każdym kroku podkreślając jej realistyczność. Najpierw poznaliśmy szczegóły na temat kreacji świata, później usłyszeliśmy o zmiennych warunkach pogodowych, a kolejne epizody poświęcono aerodynamice, kokpitom i dźwiękom generowanym przez samoloty (i nie tylko). Komplet tych materiałów znajdziecie poniżej:

Dokładna data premiery gry Microsoft Flight Simulator (2020) nie jest jeszcze znana, ale do debiutu dojdzie jeszcze przed końcem tego roku. Platformy docelowe – przypomnijmy – to pecety oraz konsole Xbox One.

