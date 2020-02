Każdego roku pojawia się kilka gier dla miłośników dwóch kółek i już teraz wiemy, że nie inaczej będzie w 2020. Bardzo pozytywnie na ich tle wyróżnia się MotoGP 20 – to może być prawdziwa perełka.

Ekipa Milestone od lat przygotowuje kolejne odsłony tej serii i z roku na rok ich jakość jest coraz lepsza. Ubiegłoroczna edycja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem (bo można tak chyba nazwać wynik 86 proc. pozytywnych recenzji na Steamie), a MotoGP 20 zapowiada się jeszcze lepiej. Pojawi się kilka nowości, które mogą pozytywnie wzbogacić rozgrywkę.

Zapowiedź MotoGP20 brzmi świetnie – zobacz pierwszy zwiastun:

W MotoGP 20 będziesz mógł zasiąść za wirtualną kierownicą najpotężniejszych maszyn i wziąć udział w pojedynczych wyścigach albo też rozegrać cały sezon 2020 (z pełną licencją). Na tym jednak nie koniec, bo w odmienionej formie powróci tryb historyczny, w którym przejmiesz kontrolę nad legendarnymi motocyklami.

MotoGP 20 odda ci pełną kontrolę nad twoją karierą

Oprócz tego nie zabraknie też naturalnie trybu kariery, w którym przygodę rozpoczynasz jako młody kierowca próbujący swoich sił w Red Bull MotoGP Rookies Cup, by krok po kroku przybliżać się do najwyższej klasy. To, co w „Dwudziestce” zapowiada się najlepiej, to pełna kontrola nad karierą – decyzje podejmowane poza torem będą miały wpływ na to, jak potoczą się wyścigi i całe sezony.

W MotoGP20 pojawi się również wzbogacona o wiele nowych funkcji kariera menedżerska. Będziesz w tym trybie dowodzić jednym z oficjalnych zespołów startujących w zawodach albo też stworzysz zupełnie nowy i poprowadzisz go od zera na sam szczyt tabeli, dokonując odpowiednich wyborów oraz przykładając się do analizy każdego wyścigu i danych na temat motocykla. Rozwój tego ostatniego też spocznie na twoich barkach.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Będzie bardziej realistycznie i bardziej wciągająco

Zwiększony realizm rozgrywki (widoczny chociażby przy zarządzaniu paliwem czy asymetrycznym zużywaniu się opon), aerodynamiczne uszkodzenia, całkowicie przeprojektowana fizyka oraz ulepszona sztuczna inteligencja – to kolejne cechy MotoGP 20. Dzięki nim gra ma być bardziej wymagająca, ale też każde zwycięstwo smakować ma zdecydowanie lepiej niż dotychczas.

O tym wszystkim przekonasz się nie tylko podczas samotnej rozgrywki, ale też w kilku różnych trybach wieloosobowych. Ekipa Milestone zapowiada spore usprawnienia w każdym z trzech formatów, którymi są wyścigi publiczne, wyścigi prywatne i tryb reżysera.

Kiedy premiera MotoGP 20? Już za dwa miesiące!

Jeśli nie możesz się już doczekać premiery, to mamy dobre wieści – MotoGP 20 wjedzie do sklepów już 23 kwietnia 2020 roku. Pogramy na pecetach, konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, a także urządzeniach obsługujących Google Stadia.

Źródło: Milestone, Dark Side of Gaming, informacja własna

Czytaj dalej o grach wyścigowych: