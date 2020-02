Droga, jaką pokonało No Man’s Sky, robi olbrzymie wrażenie. Od niemal znienawidzonej, mocno wybrakowanej produkcji do gry, przy której chce się spędzać niezliczenie wiele godzin. Teraz, wraz z aktualizacją Living Ship, staje się jeszcze lepsza.

Gra No Man’s Sky miała olbrzymi potencjał, który początkowo nie został wykorzystany. Zamiast narzekać na nieprzechylne komentarze ekipa Hello Games zakasała rękawy i wzięła się do roboty. Najpierw aktualizacją Foundation wylała fundamenty pod dalszy rozwój, później w Next dodała rozgrywkę wieloosobową, a w Beyond – tryb VR, by wreszcie w Synthesis dokonać poprawek niemal w każdym aspekcie produkcji. Kolejna aktualizacja nosi nazwę Living Ship i znów skutecznie urozmaica zabawę.

Zobacz najnowszy zwiastun No Man’s Sky – Living Ship:

Dostępna już do pobrania aktualizacja No Man’s Sky: Living Ship wprowadza przede wszystkim zupełnie nową kategorię statków kosmicznych. Nie chodzi tylko o inny wygląd, lecz o całkowitą zmianę. Żyjące środki transportu wykorzystują własne technologie i mogą być ulepszane tylko w określony sposób, co dobrze wyjaśnia zwiastun zamieszczony powyżej. W skrócie: to nie tyle maszyny, co niezwykłe stworzenia.

Tego, w jaki sposób zostały powołane do życia te żyjące statki kosmiczne, dowiemy się z nowej serii misji. Pierwsza duża aktualizacja No Man’s Sky w tym roku dodaje również kolejne kosmiczne stworzenia i obiekty oraz najróżniejsze drobne nowinki. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, to zajrzyjcie na oficjalną stronę gry.

No Man’s Sky to gra, której warto dać (jeszcze jedną) szansę

No Man’s Sky sprzed czterech lat i to, co mamy dzisiaj, to dwie zupełnie inne gry. Eksploracyjna przygodówka studia Hello Games nie tylko wygląda znacznie lepiej, ale też zawiera elementy, które przyciągają do ekranu i nie pozwalają się od niego oderwać. Zwiedzanie kosmosu i odkrywanie jego tajemnic to świetna zabawa – jeśli macie swój egzemplarz, ale dawno go nie ruszaliście, to pomyślcie o tym, aby dać mu jeszcze jedną szansę.

