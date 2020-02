Zasiądź za sterami kultowych samolotów bojowych, a następnie popisz się refleksem, celnością i skutecznością. W grze Red Wings: Aces of the Sky otrzymasz szansę, by udowodnić, że jesteś asem przestworzy.

All in! Games opublikowało świeżutki zwiastun gry Red Wings: Aces of the Sky. Materiał przybliża postać Manfreda von Richthofena, który w 1917 roku stanął na czele myśliwskiej eskadry Jagdstaffel 11, pod której skrzydłami służyło wielu spośród najlepszych niemieckich pilotów. Naszym zadaniem w tej zręcznościówce również będzie zostanie asem przestworzy. Ale od początku…

Zobacz najnowszy zwiastun Red Wings: Aces of the Sky:

Red Wings: Aces of the Sky to dynamiczna gra zręcznościowa osadzona w czasach I wojny światowej. Pozwoli nam przejąć kontrolę nad znakomitymi samolotami bojowymi albo po stronie Trójporozumienia, albo też Trójprzymierza. Będziemy zestrzeliwać wrogie maszyny i zwiększać swoje umiejętności, a wszystko to w miłym dla oka, komiksowym stylu. Dodajmy, że bawić będzie można się w pojedynkę albo też ze znajomymi, na podzielonym ekranie.

Premiera gry Red Wings: Aces of the Sky odbędzie się jeszcze w tym roku: najpierw na Nintendo Switch, a później na PlayStation 4, Xbox One i PC.

Źródło: All in! Games

