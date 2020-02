Papież Franciszek zwraca uwagę na to, jak ważny jest odpowiedni rozwój sztucznej inteligencji. Do słów tych odnieśli się przedstawiciele firm Microsoft i IBM.

Papież Franciszek apeluje o etyczny rozwój sztucznej inteligencji

Papież Franciszek, który niedawno wezwał do postu od trollowania, poruszył ostatnio kolejny temat powiązany z zagrożeniami płynącymi z rozwoju technologicznego. W oficjalnym dokumencie przedstawił zestaw zasad, mających pomóc w rozwiązaniu problemów etycznych związanych ze sztuczną inteligencją.

Chodzi między innymi o odbieranie miejsc pracy oraz rozpoznawanie twarzy (i powiązane z tym zagrożenia dla prywatności). Franciszek sugeruje też, by projektować sztuczną inteligencję w taki sposób, by pozostawała niezawodna, bezpieczna i bezstronna, a także by autorzy przestrzegali zasad przejrzystości i odpowiedzialności. W papieskim dokumencie czytamy:

Systemy sztucznej inteligencji muszą być projektowane, tworzone i wdrażane w taki sposób, by służyły ludziom i chroniły ich, jak również środowisko, w którym żyją. Nie mogą nikogo dyskryminować, muszą być skoncentrowane na dobru ludzkości i każdego człowieka z osobna, wreszcie muszą też pamiętać o złożonej rzeczywistości naszego ekosystemu i chronić naszą planetę.

Microsoft i IBM w jednej drużynie z papieżem – chcą tego samego

Prezes Microsoftu, Brad Smith i wiceprezes IBM-u, John Kelly III, odbyli z papieżem spotkanie rok temu i dyskutowali właśnie na temat etycznego rozwijania i wykorzystywania sztucznej inteligencji. Przedstawione w dokumencie stanowisko można więc odebrać jako wspólne. Jednym z celów, jak przyznali, powinno być wypełnienie cyfrowej przepaści między bogatymi i biednymi narodami.

„Watykan to eksperci nie od technologii, lecz od wartości – słusznie zauważyła Francesca Rossi z zespołu IBM zajmującego się rozwojem sztucznej inteligencji. – Nasza współpraca ma pomóc Watykanowi i całemu społeczeństwu w zrozumieniu, jak można wykorzystać tę technologię w zgodzie z tymi wartościami”.

Mocnym zwolennikiem „etycznej sztucznej inteligencji” jest również Satya Nadella, dyrektor generalny firmy Microsoft. Wielokrotnie powtarzał na przykład, że technologia powinna mieć za zadanie pomagać ludziom, a nie ich zastępować. Przedstawiciele giganta z Redmond, podobnie jak IBM-u, podpisali dokument papieża.

Humanizowanie technologii, zamiast technologizowania ludzkości

Założenie jest takie, by liderzy religii, państw i korporacji dążyli do humanizowania technologii, zamiast technologizowania ludzkości. Chodzi o to, by technologia była jak najbardziej przyjazna i służyła człowiekowi, ale nie zastępowała w żaden sposób tego, co ludzkie.

Sztuczna inteligencja ma olbrzymi potencjał i jej rozwój już teraz prowadzi do olbrzymich zmian w społeczeństwie. Niezwykle istotne jest to, by ta ewolucja dokonywała się w jak najbardziej kontrolowany sposób. Wydaje się, że tylko współpraca gigantów technologicznych może to zapewnić.

