Nowe, mobilne procesory AMD Ryzen 4000 zapowiadają się wyjątkowo obiecująco, a w najbliższych miesiącach będziemy mogli sprawdzić pierwsze laptopy z takimi jednostkami. Wygląda na to, że nowe układy znajdą się też w nowym sprzęcie Microsoftu.

Co prawda Microsoft jak na razie nie chwali się nowymi laptopami, ale ostatnio w bazie benchmarka 3DMark pojawiły się ciekawe wpisy, które ujawniły tajemniczy model producenta.

I found a weird hardware combination



An all AMD laptop with Ryzen 5 4500U & what appears to be an RX 5300M



GPU vendor is Advanced Micro Devices for both iGPU & dGPU so it's an AMD test laptop



Add to that the new Microsoft Laptop with 4500U



I think this is Surface Book 3 pic.twitter.com/ELsppJo7PP