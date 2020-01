Trzeba było wykazać się sporą dawką cierpliwości, ale wedle zapewnień producenta zostanie to sowicie nagrodzone wszystkim sięgającym po Poco X2. Premiera wyczekiwanego smartfona już za kilka dni.

Data premiery Poco X2 ujawniona

Niespełna dwa tygodnie temu pisaliśmy, że POCO to już nie linia smartfonów Xiaomi, ale nowa marka tego typu urządzeń. Jednocześnie zasugerowaliśmy, że tego typu zapowiedź to idealny wstęp do nadejścia następcy Pocophone F1. Nie myliliśmy się. Dziś oficjalnie potwierdzono datę premiery Poco X2. Smartfon ujrzy światło dzienne już 4 lutego.

An Xperience that will make you go, "Bruh, it's #SmoothAF". #POCOX2 is arriving on Feb 4th 2020.



Want to know if your smartphone is Smooth AF? Visit now: https://t.co/LQqSvTpgLz pic.twitter.com/BB5RFQ8lVO — POCO India (@IndiaPOCO) January 27, 2020

Trudno przewidzieć za to, czy tego samego dnia rozpocznie się sprzedaż. Jeśli tak, to raczej tylko na coraz większym rynku indyskim, ponieważ to właśnie on będzie najważniejszy dla POCO. Nie jest jednak tajemnicą, że Pocophone F1 dostępny był także w innych regionach (również w Polsce), a więc wielu użytkowników może wyglądać Poco X2.

Podobnie jak poprzednik, Poco X2 będzie nastawiony na wydajność

Pocophone F1 cechował się rewelacyjną relacją cena-możliwości, wydajnością przewyższał wiele droższych smartfonów. W przypadku Poco X2 nacisk położony zostanie na podobne elementy, z pierwszych wzmianek wynika, że będzie on promowany hasłami o „ekstremalnej częstotliwości odświeżania” i „ekstremalnym gamingu”.

Co mogą one oznaczać? W przypadku ekranu można będzie mówić o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Obudowa skrywać ma procesor firmy Qualcomm, prawdopodobnie Snapdragon 730G, i efektywny układ chłodzenia. Niektóre źródła wskazują, iż będzie to nieco podrasowany Redmi K30. Jeśli wyceniony podobnie do Pocophone F1 to mało kto powinien narzekać.

Źródło: POCO India

