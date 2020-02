Podzespoły MSI oddaje pieniądze za zakup sprzętu z procesorami Ryzen 3000 z dnia 2020-02-27

Planujecie zakup nowego komputera do grania, ale nie jesteście przekonani co do decyzji? No to teraz jest na to dobry moment! Firma MSI przygotowała ciekawą promocję dla kupujących zestawy z procesorami AMD Ryzen 3000.

MSI zwraca pieniądze za zakup zestawów z nowymi procesorami Ryzen MSI Bundle Cashback 2020 pozwoli odzyskać część poniesionych kosztów - taki argument na pewno będzie miał spore znaczenie przy składaniu wydajnego komputera do grania. Żeby skorzystać z promocji, należy zakupić wymienione pakiety – procesor z płytą główną lub procesor, płytę główną i do tego obudowę. W drugim przypadku naturalnie możemy liczyć na większy zwrot gotówki. Warto wspomnieć, że promocja dotyczy nie tylko najnowszych płyt X570, ale też starszych modeli X470. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje o zestawach. Zestaw procesor + płyta główna: Kwota zwrotu Płyta główna + procesor Ryzen 3950X / 3900X / 3800X / 3700X + procesor Ryzen 3600X / 3600 + procesor Ryzen 3400G / 3200G MSI MEG X570 GODLIKE 297 zł 254 zł 50 zł MSI Prestige X570 CREATION 297 zł 254 zł 212 zł MSI MEG X570 ACE 297 zł 254 zł 212 zł MSI MEG X570 Unify 297 zł 254 zł 212 zł MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI 254 zł 212 zł 170 zł MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI 254 zł 212 zł 170 zł MSI MPG X570 GAMING PLUS 212 zł 170 zł 127 zł MSI X570-A PRO 212 zł 170 zł 127 zł MSI X470 GAMING PRO MAX 254 zł 212 zł 170 zł MSI X470 GAMING PLUS MAX 254 zł 212 zł 170 zł MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI 212 zł 170 zł 127 zł Zestaw procesor, płyta główna i obudowa: Kwota zwrotu Płyta główna + procesor Ryzen 3950X / 3900X / 3800X / 3700X i obudowa SEKIRA + procesor Ryzen 3600X / 3600 i obudowa SEKIRA + procesor Ryzen 3400G / 3200G i obudowa SEKIRA + procesor Ryzen 3950X / 3900X / 3800X / 3700X i obudowa GUNGNIR + procesor Ryzen 3600X / 3600 i obudowa GUNGNIR + procesor Ryzen 3400G / 3200G i obudowa GUNGNIR MSI MEG X570 GODLIKE 424 zł 381 zł 339 zł 361 zł 318 zł 276 zł MSI Prestige X570 CREATION 424 zł 381 zł 339 zł 361 zł 318 zł 276 zł MSI MEG X570 ACE 424 zł 381 zł 339 zł 361 zł 318 zł 276 zł MSI MEG X570 Unify 424 zł 381 zł 339 zł 361 zł 318 zł 276 zł MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI 382 zł 339 zł 297 zł 318 zł 276 zł 234 zł MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI 382 zł 339 zł 297 zł 318 zł 276 zł 234 zł MSI MPG X570 GAMING PLUS 339 zł 296 zł 254 zł 276 zł 234 zł 191 zł MSI X570-A PRO 339 zł 296 zł 254 zł 276 zł 234 zł 191 zł MSI X470 GAMING PRO MAX 382 zł 339 zł 297 zł 318 zł 276 zł 234 zł MSI X470 GAMING PLUS MAX 382 zł 339 zł 297 zł 318 zł 276 zł 234 zł MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI 339 zł 296 zł 254 zł 276 zł 234 zł 191 zł Przykładowo, przy zakupie procesora Ryzen 5 3600 i płyty MSI X570-A PRO otrzymamy 212 złotych, a przy zakupie procesora Ryzen 9 3900X, płyty MSI MEG X570 Unify i obudowy z serii Sekira dwa razy tyle - 424 złote. Jak otrzymać zwrot pieniędzy? Warto jednak pamiętać, że wszystkie produkty objęte promocją muszą być zakupione jako osobne elementy (nie mogą być częścią wstępnie złożonego zestawu). Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek o zwrot pieniędzy. Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl Promocja obejmuje sprzęt kupiony od 17 lutego do 17 marca 2020 roku, a partnerami akcji są m.in. sklepy Komputronik, RTV Euro AGD, Media Expert i Sferis. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na tej stronie. Źródło: MSI Warto zobaczyć również: Jedziesz na Intel Extreme Masters do Katowic? Zostaniesz przebadany w związku z koronawirusem

TVP kupuje nowe komputery. Cena? Jakieś 125 000 złotych...

Jedziesz na Intel Extreme Masters do Katowic? Zobacz jak się zabezpieczyć przed koronawirusem