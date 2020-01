GS66 Stealth zainteresuje raczy, którzy poszukują wydajnego i kompaktowego laptopa do gier. Producent zadbał nie tylko o dobre podzespoły, ale też efektowne chłodzenie i mocną baterię.

Czym się kierować przy wyborze laptopa do gier? Na pewno szybką matrycą – standardem są panele o odświeżaniu 120, 144 czy nawet 240 Hz, ale firma MSI postanowiła pójść o krok dalej i zaprezentowała konstrukcję z ekranem 300 Hz.

MSI GS66 Stealth – laptop z szybkim ekranem 300 Hz

MSI GS66 Stealth to następca modelu GS65 Stealth. Urządzenie zostało wyposażone w 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1080p, gdzie częstotliwość odświeżania została zwiększona z 240 do 300 Hz. Czy gracze odczują różnicę? Bez testów trudno to zweryfikować. Warto jednak pamiętać, że potencjał matrycy będzie można wykorzystać po uzyskaniu płynności co najmniej 300 fps. Wcześniej podobne modele zapowiedziały firmy Acer i ASUS.

Producent zadbał więc o wydajne podzespoły. GS66 ma być napędzany przez nowe procesory Intel Core 10. generacji (Comet Lake-H) oraz nowe karty graficzne z serii GeForce RTX (nie wiadomo jaki dokładnie, ale spekuluje się o nowej generacji Ampere). Gracze powinni też docenić klawiaturę SteelSeries z głębszym skokiem (2,5 mm vs 2,2 mm).

Producent przemyślał konstrukcją modelu GS66 Stealth

Modele z linii GS wyróżniają się nie tylko dobrą wydajnością, ale też kompaktową budową. Podobnie jest i w tym przypadku, aczkolwiek producent zdecydował się nieco pogrubić konstrukcję (GS66 jest o 10% cięższy i o 13% grubszy względem poprzednika). Użytkownik nie powinien odczuć znacznej różnicy, a zmiany w budowie pozwolą usprawnić chłodzenie komponentów. Brawo! W końcu ktoś poszedł po rozum do głowy i nie bawi się w bezmyślne odchudzanie laptopów.

Zmiany pojawiły się również w zasilaniu, bo baterię 82 Wh zastąpiono mocniejszą wersją - 99,9 Wh. Dlaczego nie 100 Wh? Odpowiedź jest bardzo prosta - Federalna Administracja Lotnictwa zabrania wnoszenia na pokład samolotów urządzeń z litowo-jonową baterią o pojemności 100 Wh lub większej. W ten sposób producent zastosował najmocniejsze dostępne ogniwo.

MSI GS66 Stealth ma zadebiutować w czasie najbliższych miesięcy. Cena nowego modelu jeszcze nie została ujawniona.

Źródło: NotebookCheck, AnandTech (foto)

