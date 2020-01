Gry Dziwny to był rok w świecie gier - te najlepiej oceniane tytuły to pokazują 2020-01-06 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Żadnego konsolowego tytułu na wyłączność w TOP 10, trzy „nowe wersje” na podium i żadnej gry wybitnej. Rok 2019 był specyficzny w branży elektronicznej rozrywki, co dobitnie pokazuje raport serwisu Metacritic, podsumowujący ostatnie 12 miesięcy.

Najlepsze gry 2019 roku, a właściwie: najwyżej oceniane przez recenzentów

Zaledwie 9 – tylko tyle gier z 2019 roku może pochwalić się średnią ocen co najmniej 9/10. Co więcej – na podium rankingu tych najcieplej przyjętych tytułów znajdują się same „nowe wersje”. To konkretnie Divinity: Original Sin II Definitive Edition (na Nintendo Switch), pecetowe Red Dead Redemption 2 oraz remake Resident Evil 2. Cała trójka uzyskała noty na poziomie 9,3/10.

Dopiero na czwartym miejscu znajduje się pierwsza nowa gra (a zarazem nowa marka). Jest to konkretnie Sekiro: Shadows Die Twice, czyli kolejna świetna produkcja studia FromSoftware, które wcześniej dało nam Dark Souls i Bloodborne, a tym razem zaprosiło nas do XVI-wiecznej Japonii.

Dwa kolejne miejsca zajmują Final Fantasy XIV: Shadowbringers i Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Editon. Na moment warto się zatrzymać przy pozycji numer siedem. Jest to bowiem Disco Elysium – jedna z największych niespodzianek minionych miesięcy: izometryczne RPG w konwencji kryminału. Oceny na poziomie 9/10 uzyskały też gry Monster Hunter: World – Iceborne i Tetris Effect. Podsumowując, TOP 10 wygląda tak:

Divinity: Original Sin II Definitive Edition – 9,3/10 Red Dead Redemption 2 – 9,3/10 Resident Evil 2 – 9,3/10 Sekiro: Shadows Die Twice – 9,1/10 Final Fantasy XIV: Shadowbringers – 9,1/10 Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition – 9,1/10 Disco Elysium – 9,1/10 Monster Hunter: World – Iceborne – 9,0/10 Tetris Effect – 9,0/10

A tak prezentują się najlepsze dziesiątki na poszczególnych platformach…

Najlepsze gry na PC 2019 według Metacritic:

Red Dead Redemption 2 – 9,3/10 Final Fantasy XIV: Shadowbringers – 9,1/10 Disco Elysium – 9,1/10 Tetris Effect – 9,0/10 Resident Evil 2 – 8,9/10 Devil May Cry 5 – 8,9/10 Slay the Spire – 8,9/10 Unity of Command II – 8,9/10 Asgard’s Wrath – 8,8/10 Sekiro: Shadows Die Twice – 8,8/10

Pecetowy ranking to najmocniejsze TOP 10 w 2019 roku, biorąc pod uwagę same średnie ocen. Na uwagę zasługuje również to, że już na trzecim miejscu odnajdujemy pierwszy tytuł na wyłączność. Dlaczego zasługuje? O tym przekonacie się za moment.

Najlepsze gry na PS4 2019 według Metacritic:

Resident Evil 2 – 9,1/10 Sekiro: Shadows Die Twice – 9,0/10 Monster Hunter: World – Iceborne – 8,9/10 Apex legends – 8,9/10 Devil May Cry 5 – 8,8/10 Slay the Spire – 8,8/10 Frostpunk: Console Edition – 8,7/10 Sid Meier’s Civilization VI – 8,7/10 Dragon Quest Builders 2 – 8,6/10 Steins;Gate Elite – 8,6/10

Nas szczególny cieszy siódme miejsce polskiego Frostpunka, który w ubiegłym roku dotarł wreszcie na konsole. Ciekawostką, o której warto wspomnieć, jest to, że najwyżej oceniany „exclusive” znajduje się dopiero na trzynastej pozycji – to MLB The Show 19 ze średnią not na poziomie 8,6/10.

Najlepsze gry na Xbox One 2019 według Metacritic:

Resident Evil 2 – 9,3/10 Sekiro: Shadows Die Twice – 9,1/10 Monster Hunter: World – Iceborne – 9,0/10 F1 2019 – 8,9/10 Apex Legends – 8,8/10 Devil May Cry 5 – 8,7/10 NHL 20 – 8,5/10 Guacamelee! 2 – 8,5/10 The Outer Worlds – 8,5/10 Final Fantasy X/ X-2 HD Remaster – 8,5/10

Tutaj najwyżej oceniana gra na wyłączność jest jeszcze niżej – Gears 5, bo o tym tytule mowa, zajmuje szesnaste miejsce z wynikiem 8,4/10. Samo podium jednak – jak widać – wygląda zupełnie tak samo jak w przypadku konsoli Sony.

Najlepsze gry na Nintendo Switch 2019 według Metacritic:

Divinity: Original Sin II Definitive Edition – 9,3/10 Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition – 9,1/10 Ori and the Blind Forest: Definitive Edition – 8,9/10 Fire Emblem: Three Houses – 8,9/10 What Remains of Edith Finch – 8,8/10 Super Mario Maker 2 – 8,8/10 Downwell – 8,8/10 Cuphead – 8,7/10 Astral Chain – 8,7/10 The Legend of Zelda: Link’s Awakening – 8,7/10

W przypadku konsoli Nintendo Switch sytuacja jest ciekawsza. Na podium znajdują się wyłącznie porty, ale już na czwartym miejscu mamy tytuł na wyłączność – Fire Emblem: Three Houses. Niejedyny w TOP 10, bo dalej odnajdujemy jeszcze Super Mario Maker 2, Astral Chain i The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Czy według was te zestawienia pokazują, że ubiegły rok był specyficzny? A może stanowią dowód na to, że jesteśmy świadkami rewolucji w branży gier, w której „exclusive’y” przestają mieć tak duże znaczenie, podobnie jak to, na jakim urządzeniu gramy? Jesteśmy ciekawi waszego zdania – dajcie znać w komentarzach. Przy okazji możecie wskazać, jakie gry w 2019 roku dały wam najwięcej frajdy.

Źródło: Metacritic, informacja własna

