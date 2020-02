Chociaż zasoby platformy Netflix dostępne są tylko dla jej abonentów, co jakiś czas czynione są wyjątki od tej reguły. Z okazji świąt za darmo udostępniono rewelacyjna animację „Klaus”, teraz natomiast bez subskrypcji, a nawet bez konta na Netflix można oglądać film „Do wszystkich chłopców, których kochałam”. Wystarczy skorzystać z odpowiedniej podstrony na omawianej platformie. Tam też znajdziecie krótki opis fabuły, jeśli nic wam nie mówi sam tytuł.

To komedia romantyczna (raczej dla nastolatków, a przynajmniej tak określana), którą stworzono na podstawie powieści Jenny Han. Gatunek filmowy najpopularniejszy przy okazji zbliżających się Walentynek, a więc zainteresowanie promocją powinno być spore. Nie trzeba się jednak śpieszyć, bo trwa ona aż do 9 marca.

Love is in the air! To celebrate, To All The Boys I’ve Loved Before is available for anyone without a Netflix account to watch through March 9! pic.twitter.com/mLuHcxlvh7