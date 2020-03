Z reguły wynikami sprzedaży danych sprzętów chwalą się ich producenci. Tym razem, w odniesieniu do PlayStation 4 i Xbox One, zostali wyręczeni i być może dobrze się stało, bo dzięki temu otrzymaliśmy potwierdzenie absolutnej dominacji PlayStation 4.

AMD zdradziło, jak wygląda zainteresowanie PlayStation 4 i Xbox One

Sony regularnie chwali się tym, jak duże zainteresowanie budzą konsole PlayStation 4. Zdecydowanie inaczej od dłuższego czasu postępuje jednak Microsoft, który milczy w sprawie wyników sprzedaży konsol Xbox One. Większość komentujących uważa, iż z racji niechęci do podkreślania przewagi swojego konkurenta. Być może to właściwy trop.

Omawiając wyniki finansowe firmy AMD, Lisa Su wspomniała o konsolach z serii PlayStation 4 i Xbox One. Jak stwierdziła, łącza liczba egzemplarzy wysłanych do sklepów przekroczyła już 150 mln egzemplarzy (za VGChartz). Co nam to mówi? Wbrew pozorom naprawdę wiele.

PlayStation 4 zdecydowanie popularniejsze niż Xbox One

Nie dalej jak w zeszłym miesiącu Sony podało, iż do końca 2019 roku konsole PlayStation 4 wylądowały w sklepach w liczbie ponad 108,9 mln. Z informacji podanej przez AMD wynika, że konsole Xbox One wypadają na tym tle zdecydowanie słabiej, by wyniku około 41 mln egzemplarzy nie określać już dosadniej. Nawet jeśli brać poprawkę na to, iż AMD podało przybliżone dane (trudno sądzić, że przybliżenie przekracza kilka mln), sama dysproporcja nie budzi wielkiego zdziwienia, o zdecydowanie lepszych notowaniach konsol Sony mówi się od dawna.

Obydwaj producenci liczą zapewne na przyciągnięcie kolejnych graczy, aczkolwiek sprzedaż konsol obecnej generacji będzie już mocno zwalniać. Wszystko z powodu zbliżających się premier PlayStation 5 oraz Xbox Series X.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Źródło: pushsquare

