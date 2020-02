Podczas targów CES 2020 japoński producent przedstawił logo PlayStation 5 i wspomniał o kilku najważniejszych funkcjach nadchodzącej konsoli. Wiele osób liczyło na coś więcej, ostatecznie trzeba było zadowolić się wzmiankami na temat obecnej generacji. A tu Sony od dawna chwali się świetnymi wynikami sprzedaży.

Na wspomnianej imprezie podano, iż gry na konsole PlayStation 4 rozeszły się w 1,15 mld egzemplarzy. Okazuje się, że wynik jest jeszcze lepszy. Zaktualizowane dane mówią o przekroczeniu bariery 1,18 mld egzemplarzy. Co dla Sony zapewne bardzo istotne, w zeszłym roku udało się sprzedać ponad 270 mln egzemplarzy.

Sony has updated its sell through figures for PS4 software due to increased accuracy in tracking.



Sony previously reported that retail + digital software sell through was 1.15bn at the end of 2019, the new number is 1.18 billion.



End of 2018 has been updated from 876m to 924m pic.twitter.com/aGWd6ULNHE