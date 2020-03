Planujecie zakup nowego laptopa do gier? Jeżeli tak, warto wstrzymać się do premiery nowych kart Nvidii, bo przecieki o wydajności wyglądają bardzo interesująco.

Karty GeForce RTX 20 SUPER i GeForce GTX 16 SUPER podniosły poprzeczkę w kwestii wydajności i tchnęły nowe życie w komputery do grania. Wiemy, że podobne modele pojawią się również w laptopach. Czego możemy się spodziewać?

Nvidia przygotowuje nowe karty graficzne dla laptopów

Pierwsze informacje o nowych kartach pojawiły się jeszcze w ubiegłym roku. Teraz serwis PCGamesN ujawnił więcej informacji o akceleratorach – w planach są modele GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER oraz GeForce GTX 1650 Ti. Nie wiadomo co z modelami GeForce RTX 2060 SUPER i GeForce GTX 1660 SUPER, które sugerowano przy wcześniejszych przeciekach.

Podobnie jak w desktopowych modelach, nie powinniśmy oczekiwać rewolucji w architekturze (nadal będziemy mieli do czynienia z generacją Turing). Główne zmiany mają sprowadzać się do mocniejszej specyfikacji układu graficznego, a w niektórych przypadkach też pamięci. Nie znamy jednak dokładnej specyfikacji akceleratorów.

Jaką wydajność zaoferują nowe karty dla laptopów?

Mocniejsza specyfikacja przełoży się na lepsze osiągi. Potwierdza to tajemniczy slajd, który rzekomo pochodzi z materiałów Nvidii dla producentów laptopów (trudno zweryfikować jego autentyczność, więc sugerujemy podchodzić do niego z ograniczonym zaufaniem).

Relatywna wydajność rzeczywiście wygląda imponująco. Warto jednak zauważyć, że testy przeprowadzono w grach Control, Wolfenstein: Youngblood, Deliver Us The Moon, więc w tytułach potrafiących wykorzystać potencjał najnowszych technologii „zielonych”. Nie wiadomo jak to będzie wyglądać w innych scenariuszach.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Kiedy premiera laptopów z nowymi kartami?

Dobra informacja jest taka, że nowe karty wkrótce mają zadebiutować na rynku - według źródła, producenci przygotowują laptopy bazujące zarówno na procesorach Intel Comet Lake-H, jak i konkurencyjnych modelach AMD Ryzen 4000. Jeżeli planujecie zakup nowego laptopa do gier, warto wstrzymać się do premiery nowych konstrukcji. Będzie się działo!

Źrodło: PCGamesN

