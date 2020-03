Ostatnie miesiące były wyjątkowo udane jeżeli chodzi o premiery kart graficznych – producenci coraz mocniej ze sobą konkurują, a my doczekaliśmy się kilku udanych konstrukcji. Dobrą kondycję branży potwierdzają też raporty analityków.

Kto prowadzi na rynku układów graficznych?

Analitycy z Jon Peddie Research opublikowali raport dotyczący rynku kart graficznych w komputerach PC (również układów zintegrowanych w procesorach).

W ostatnich miesiącach zyskała firma AMD, która powiększyła swoje udziały do 19% i tym samym nieco wyprzedziła firmę Nvidia z wynikiem 18%. Dominującą pozycję nadal obejmuje Intel, ale jego udziały z kwartału na kwartał są coraz mniejsze (obecnie są to 63%).

Nvidia vs AMD – kto lepszy na rynku kart graficznych?

Inaczej to wygląda jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko samodzielne karty graficzne.

Producent Udziały Q4 2019 Udziały Q3 2019 Udziały Q4 2018 Nvidia 68,92% 72,92% 81,23% AMD 31,08% 27,08% 18,77%

Prowadzi Nvidia z wynikiem 68,92%, a pozostałe 31,02% obejmuje AMD. „Czerwoni” w ostatnich miesiącach powiększyli swoje udziały o 4 punkty procentowe. Wzrost jest jeszcze większy, gdy porównamy udziały do analogicznego okresu w 2018 roku – tutaj udziały podskoczyły o ponad 12 punktów procentowych.

Wiemy, że producenci odnotowali też wzrost sprzedaży układów graficznych - o 12,2% w porównaniu do 3. kwartału 2019 i o 33,4% w porównaniu do 4. kwartału 2018 roku. Analitycy sugerują, że taka sytuacja nie utrzyma się w obecnym kwartale, również ze względu na epidemię koronawirusa.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Nie da się ukryć, że walka na rynku kart graficznych jest coraz bardziej zażarta. Najwięcej zyskuje AMD – dobre wyniki producenta to zasługa kart Navi, które stanowią udaną konkurencję dla modeli Nvidia Turing. Wkrótce może się to zmienić, bo coraz większymi krokami nadchodzą nowsze modele Nvidia Ampere. Strata Intela może wynikać ze słabnącego zainteresowania procesorami. Wiemy jednak, że w tym roku producent ma ponownie wejść na rynek samodzielnych kart graficznych. Czy to coś zmieni? Przekonamy się…

Źródło: ComputerBase, Jon Peddie Research

