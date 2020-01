Gra Sniper Ghost Warrior Contracts okazała się pozytywną niespodzianką – czwarta odsłona serii, z którą nie były wiązane szczególnie duże nadzieje, zebrała dobre recenzje i (jak się właśnie dowiedzieliśmy) gracze chętnie wybierają się po nią do sklepów.

Zadowalająca sprzedaż gry Sniper Ghost Warrior Contracts

Sniper Ghost Warrior Contracts może nie trafi do naszego rankingu najlepszych polskich gier, ale to kawał dobrej strzelanki. Nie będzie też pewnie największym rodzimym bestsellerem, ale fakt, że w ciągu 7 tygodni, jakie minęły od premiery, sprzedało się ponad 250 tysięcy egzemplarzy, ekipa CI Games może poczytywać (i poczytuje) jako sukces. Studio jest zadowolone z tego, jak kształtują się wyniki, a jest podobno znacznie lepiej niż w przypadku (ciekawej w założeniach, ale strasznie zabugowanej „trójki”).

W opublikowanym przez zarząd spółki komunikacie da się wyczuć olbrzymi entuzjazm i wiarę w to, że nowa strategia (czyli koncentrowanie się na mniejszych, ale bardziej dopracowanych projektach) jest właściwa i może przynieść dobre rezultaty – zarówno dla studia, jak i graczy. No właśnie – co z nami?

Polski Sniper powróci – to już niemal pewne

Choć niewykluczone, że będzie miał zupełnie inny tytuł, Sniper „made in Poland” najpewniej powróci. Widząc sukces ostatniej odsłony, studio podjęło decyzję o wznowieniu prac nad kontynuacją serii Sniper Ghost Warrior, aktualnie rozwijaną pod roboczym tytułem Tactical Shooter 2.

Kiedy nowy Sniper ujrzy światło dzienne? To może stać się szybciej niż przypuszczacie. W komunikacie, o którym przed momentem wspomnieliśmy, widnieje taki oto zapis: „premiera tej gry możliwa jest jeszcze w 2020 roku”.

Tymczasem czekamy na tryb multi w Sniper Ghost Warrior Contracts

Choć gra Sniper Ghost Warrior Contracts spotkała się z ciepłym przyjęciem, to trzeba pamiętać, że dotarła do graczy niekompletna. Brakuje w niej konkretnie trybu wieloosobowego, który miał pojawić się przed końcem ubiegłego roku. W grudniu ekipa CI Games zapowiedziała jednak, że będziemy musieli poczekać nieco dłużej: oficjalny termin to teraz „pierwszy kwartał 2020 roku”.

Z jednej strony to kiepska wiadomość, z drugiej jednak – możliwe, że tryb multiplayer dodatkowo napędzi sprzedaż gry Sniper Ghost Warrior Contracts, co dla CI Games byłoby bardzo mile widzianym efektem.

Źródło: CI Games, StockWatch, informacja własna

