Microsoft Teams ma już trzy lata i może pochwalić się wielomilionową społecznością. Właśnie z myślą o niej rozwijający usługę zespół pracuje nad nowymi funkcjami, dzięki którym korzystanie z tej platformy będzie jeszcze wygodniejsze.

Uruchomiona w 2017 roku usługa Microsoft Teams to rozbudowany komunikator internetowy powstały jako następca Skype for Business. Pozwala na prowadzenie indywidualnych oraz grupowych rozmów głosowych, wideo i tekstowych oraz efektywną wymianę informacji w zespołach.

Według danych opublikowanych na początku tego roku z Microsoft Teams każdego dnia korzysta ponad 30 milionów użytkowników. W ostatnim tygodniu zaś licznik pokazywał ponad 44 miliony, ale wynika to przede wszystkim z faktu, że z powodu koronawirusa wzrosła liczba osób pracujących zdalnie, a gigant z Redmond postanowił udostępnić na ten czas swoją usługę za darmo.

Tak czy inaczej w przypadku Microsoft Teams można mówić o wielomilionowej społeczności. Już wkrótce trafi do niej kilka funkcji, dzięki którym z komunikatora będzie się korzystać wygodniej i efektywniej, a on sam może dzięki nim umocnić swoją pozycję wśród programów „służbowych”. Jakie to funkcje?

Nowe funkcje w Microsoft Teams z okazji 3. urodzin

Najlepiej zapowiadająca się nowinka to tłumienie hałasu z otoczenia w czasie rzeczywistym. Komunikator Teams sam będzie wyciszał odgłosy z tła, takie jak klikanie podczas pisania na klawiaturze, tuptanie psa biegającego po pokoju, szeleszczenie torebek czy warkot silników aut przejeżdżających zaraz za płotem. Dzięki temu łatwiej będzie się skoncentrować i usłyszeć, co mają do przekazania pozostali członkowie zespołu.

W utrzymaniu pełnej koncentracji pomoże też funkcja rozmycia tła – dzięki niej dobrze i ostro widoczne będą tylko osoby podczas wideokonferencji, a nie ich otoczenie.

Pojawi się również ułatwienie dla osób, dla których aplikacja Teams jest narzędziem do wirtualnych konsultacji. Będzie można wygodnie planować, rezerwować terminy i przeprowadzać wirtualne spotkania pomiędzy przedsiębiorcami lub przedstawicielami firmy a klientami czy kandydatami do pracy.

Gdy w wideorozmowie bierze udział duża grupa osób, to czasem trudno jest się włączyć do dyskusji. Microsoft Teams to ułatwi, oferując funkcję „podniesienia ręki” – w ten sposób do pozostałych uczestników trafi wizualny sygnał, że chcielibyśmy coś powiedzieć.

Wreszcie, jeszcze jedną nowinką, jaka wkrótce trafi do Microsoft Teams, jest opcja wyodrębniania okienek z czatami. Ma to pozwolić na optymalne rozmieszczenie elementów na ekranie oraz łatwiejsze przechodzenie pomiędzy toczącymi się rozmowami. A skoro przy nich jesteśmy, to warto też wspomnieć o możliwości odczytywania i pisania wiadomości także wtedy, gdy utracimy połączenie z Internetem.

Źródło: Microsoft, MSPowerUser, Engadget. Foto: Microsoft

