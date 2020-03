Podobnie jak w przypadku poprzednich łazików, dla tego nowego również imię wybrano podczas konkursu. Jak będzie nazywał się pojazd znany dotąd jako Mars 2020?

Do tej pory znaliśmy go jako Mars 2020, ale wreszcie wiemy, jak będzie nazywać się kolejny łazik NASA, który już w lipcu wyruszy w stronę Czerwonej Planety. Jego imię to Perseverance (z angielskiego: wytrwałość) – wyłoniono je w ramach konkursu zorganizowanego przez amerykańską agencję kosmiczną. Jurorzy uznali je za lepsze niż między innymi Ingenuity i Clarity.

Nowy łazik marsjański to Perseverance. Jakie będzie jego zadanie?

Nowy Perseverance ma znaleźć się na powierzchni Marsa 18 lutego 2021 roku. Konkretnie powinien wylądować w kraterze o nazwie Jezero, którego średnica wynosi około 47,5 kilometra. Uważa się, że w przeszłości wpadały do niego dwie rzeki, tworząc jezioro o głębokości nie mniejszej niż 250 metrów, a nieco później wpłynęła do niego także lawa z wulkanu Syrtis Major.

To bardzo interesujący obszar badań, mogący przynieść odpowiedzi na pytania o to, jakie kiedyś panowały warunki klimatyczne na naszym sąsiedzie, a także (a może: przede wszystkim) czy był on wówczas miejscem sprzyjającym rozwojowi organizmów żywych.

Dodatkowo Perseverance ma pobrać próbki geologiczne, które następnie będą miały zostać odebrane podczas innej misji i przetransportowane na Ziemię. To na razie jednak przyszłość i to niewykluczone, że dość odległa. Sam łazik ma wykonywać swoje zadania przez okrągły rok marsjański, czyli 687 dni ziemskich. Najpewniej jednak będzie działać dłużej.

Łaziki marsjańskie – te, które były tam wcześniej i ten, który tam zmierza

Pierwszym amerykańskim łazikiem na Marsie był Sojourner, który wylądował na powierzchni Czerwonej Planety w 1997 roku, ale łączność z nim zerwała się po przejechaniu zaledwie około 100 metrów.

Drugi Spirit między 2004 a 2010 rokiem przejechał już 7,7 km, Opportunity zaś, którego misja rozpoczęła się w tym samym roku, a zakończyła dopiero w ubiegłym, pokonał ponad 45 kilometrów. Z kolei Curiosity wylądował na Marsie w 2012 roku i wciąż się po nim porusza – na razie ma na liczniku przeszło 21,5 km.

Jaki jest kolejny łazik, który poleci na Marsa? Perseverance intryguje

Osadzony na aluminiowo-tytanowych kołach łazik Perseverance jest wielkości samochodu – ma 3 metry długości, niewiele mniej szerokości i przeszło 2 metry wysokości, a waży nieco ponad tonę (dokładnie 1025 kg). Na pokładzie Marsa będzie osiągał prędkość do 152 m/h.

Perseverance ma na pokładzie między innymi 23 kamery (7 do zbierania danych, 7 do rejestrowania procesu lądowania i 9 do nawigacji) oraz 2 mikrofony (co daje szansę, by pierwszy raz usłyszeć Marsa), a także dwumetrowe ramię z wiertłem (do pobierania wspomnianych próbek). Tak prezentują się jego komponenty:

