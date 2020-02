Nie ma wśród nich żadnego megahitu, a jednak każda z nich ma potencjał, by dobrze wypełnić nam czas wolny. Zobacz zwiastuny 5 gier, które właśnie dziś debiutują na rynku.

Dota Underlords, czyli „szachy” studia Valve

Dota Underlords to tytuł, który możecie już kojarzyć. Od kilku miesięcy był dostępny w ramach wczesnego dostępu na Steamie, a dziś miejsce ma premiera jego pełnej wersji (i zarazem pierwszego Sezonu). Jeżeli jednak nie kojarzycie tej gry, to spieszymy z informacjami, że to turowa strategia osadzona w świecie Dota, nawiązująca nieco do szachów. Mecze rozgrywane są na mapach podzielonych na kwadratowe pola, a wygrana zależy od odpowiedniego dobrania i taktycznego ustawienia wojowników. Same walki rozgrywają się automatycznie.

House Flipper – kup ruderę i zrób z niej cudo

Pecetowcy mogą grać w Houe Flipper już od prawie dwóch lat, ale konsolowcy dołączają do nich dopiero teraz. Czy mieli na co czekać? Zdecydowanie tak. Mówimy wszak o symulatorze, w którym nasze zadanie polega na kupieniu rudery i wyremontowaniu jej tak, by jak najdrożej sprzedać mieszkanie. Burzenie ścian, dezynsekcja, sprzątanie, naprawa instalacji, projektowanie wnętrz i meblowanie to niektóre z zadań, które przyjdzie nam realizować.

Two Point Hospital trafia na konsole

Inną grą, która z obsuwą trafia dziś do konsolowych bibliotek, jest Two Point Hospital. To kawał naprawdę świetnej strategii ekonomicznej, w której rozbudowujemy i modernizujemy swoją klinikę oraz dbamy o dobro personelu, jak i pacjentów, którym przytrafiają się wyjątkowo dziwaczne schorzenia. Rozgrywka bywa wymagająca, ale masa dobrego humoru sprawia, że trudno się przy niej irytować. Zresztą doskonale widać to na zwiastunie, który umieściliśmy powyżej.

Wasteland Remastered – klasyk powraca

Kolejną dzisiejszą premierą, o której nie można nie wspomnieć, jest Wasteland Remastered, a więc odświeżona wersja jednego z najznakomitszych erpegów ubiegłego wieku. Ekipa inXile Entertainment znacząco upiększyła oprawę graficzną, zadbała o dźwięk wysokiej jakości, wyeliminowała błędy, poprawiła działanie gry i dodała obsługę padów. Jeśli chcecie więc sobie przypomnieć tę opowieść albo też zmierzyć się z nią po raz pierwszy, to od dzisiaj możecie to robić – na pecetach i konsolach Xbox One.

Mega Man Zero / ZX Legacy Collection to wisienka na torcie

Na koniec chcielibyśmy wspomnieć o jeszcze jednym powrocie. Chodzi mianowicie o kolekcję platformowych gier akcji, na którą składają się cztery odsłony z serii Mega Man Zero wydane pierwotnie na GameBoy Advance oraz dwie części Mega Man ZX z DS-a. Taki świetny zestaw od dziś jest dostępny na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Dla retromaniaków to coś, obok czego nie da się przejść obojętnie!

