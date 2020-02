Gry Sprawdź, czy ruszy ci odświeżony Wasteland (i dowiedz się więcej na jego temat) 2020-02-01 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Wasteland to jeden z tych erepgów, do których aż chce się wracać, a wkrótce będziemy mieli ku temu dobrą okazję. Ekipa inXile Entertainment przygotowała odświeżoną wersję pamiętającego czasy prezydenta Reagana klasyka i wiemy już, co musi mieć w środku pecet, by sobie poradzić.