Atrakcyjność ofert dla abonentów PlayStation Plus wypada bardzo różnie. Wydaje się, że pakiet gier przygotowany na przyszły miesiąc spotka się z ciepłym przyjęciem.

Oferta PlayStation Plus na luty z aż 5 grami

I słowo pakiet nie jest tutaj przypadkowe. Ilość gier to bowiem pierwszy mocny punkt PlayStation Plus na luty. Sony zdecydowało się udostępnić aż 5 gier. Od czasów gdy program obowiązuje jedynie na PlayStation 4 z reguły trzeba zadowalać się dwiema grami, a więc różnica jest spora.

Liczy się jakość, a nie ilość? Owszem, na szczęście również z jakością jest naprawdę dobrze. Oferta obejmuje Bioshock: The Collection, czyli odświeżone wersje gier BioShock, BioShock 2 oraz BioShock Infinite (i dodatków do nich), które nie wymagają bliższej rekomendacji. Dla zróżnicowania klimatu Sony pokusiło się również o The Sims 4 (też tytuł, który trudno nazwać anonimowym) oraz Firewall Zero Hour, czyli sieciową strzelankę pod PlayStation VR.

Gdyby dla kogoś powyższe propozycje jednak były anonimowe, zapraszamy do naszych recenzji Bioshock: The Collection oraz The Sims 4.

Co powiecie o tak wyglądającej ofercie?

Źródło: PlayStation Europe

Warto zobaczyć również: