PlayStation Plus na styczeń - wartą ponad 110 złotych 2020-01-02

Skalę atrakcyjności oferty PlayStation Plus na styczeń każdy oceniał będzie indywidualnie. Nie ulega jednak wątpliwości, że Sony zdecydowało się tym razem na bardzo rozpoznawalne tytuły.

PlayStation Plus na styczeń 2020

Gry udostępnione w ramach Games with Gold na styczeń poznaliśmy już w połowie zeszłego miesiąca. Sony kazało czekać zdecydowanie dłużej korzystającym z konkurencyjnego programu PlayStation Plus. Również w tym przypadku postawiono na propozycje, które trudno określać mianem anonimowych. Abonenci będą mogli pobrać bowiem Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a oraz Goat Simulator.

Tym razem otrzymają zatem więcej niż dwie gry, ponieważ Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a to pakiet składający się z odświeżonych wydań Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves i Uncharted 3: Oszustwo Drake’a. Sama seria Uncharted jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najwyżej ocenianych w przypadku konsol PlayStation, jeśli ktoś jakimś cudem nie miał z nią do czynienia to warto te zaległości nadrobić. Jeśli chodzi o Goat Simulator, początkowo wydawał się czymś absurdalnym, ale ostatecznie zebrał przyzwoite recenzje i osiągnął naprawdę sporą popularność.

Powyższe pozycje zostaną udostępnione abonentom programu już 7 stycznia. Jak oceniacie tak prezentującą się ofertę?

Źródło: PlayStation Europe

