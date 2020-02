Dawno nie słyszeliśmy o nowych SSD od Plextora. Producent postanowił jednak nas zaskoczyć - modele M9P Plus nie wprowadzają rewolucji, ale powinny oferować lepsze osiągi od poprzedników.

Nośniki Plextor M9P zaliczały się do jednych z ciekawszych SSD, ale od ich premiery mięły już dwa lata, a konkurencja zdążyła zaprezentować ciekawsze konstrukcje. Producent postanowił jednak nadrobić zaległości i przygotował usprawnione modele M9P Plus.

Plextor M9P Plus - ulepszone dyski SSD

Podobnie jak zwykła seria M9P, nośniki M9P Plus występują w trzech wersjach pojemnościowych: 256 GB, 512 GB i 1 TB. Producent postanowił jednak nieco zmodyfikować specyfikację - na pokładzie znalazł się 8-kanałowy kontroler Marvell 88SS1092 (a więc właściwie odmiana Marvell 88SS1093 przeznaczona dla centrów danych) oraz ulepszone kości pamięci Kioxia BiCS4 3D TLC NAND.

Model Plextor M9P Plextor M9P Plus Pojemność » 256 GB

» 512 GB

» 1 TB » 256 GB

» 512 GB

» 1 TB Typ » M.2 2280

» HHHL » M.2 2280

» HHHL Interfejs PCI-Express 3.0 x4 / NVMe PCI-Express 3.0 x4 / NVMe Kontroler Marvell 88SS1093 Marvell 88SS1092 Kości pamięci Kioxia (Toshiba) BiCS3 3D TLC NAND Kioxia BiCS4 3D TLC NAND Pamięć podręczna » 256 GB: 256 MB LPDDR3

» 512 GB: 512 MB LPDDR3

» 1 TB: 1 GB LPDDR3 » 256 GB: 256 MB LPDDR3L

» 512 GB: 512 MB LPDDR3L

» 1 TB: 1 GB LPDDR3L Wydajność - transfery » 256 GB: 3000/1000 MB/s

» 512 GB: 3200/2000 MB/s

» 1 TB: 3200/2100 MB/s » 256 GB: 3400/1700 MB/s

» 512 GB: 3400/2200 MB/s

» 1 TB: 3400/2200 MB/s Wydajność - IOPS » 256 GB: 180 000/160 000 IOPS

» 512 GB: 340 000/280 000 IOPS

» 1 TB: 400 000/300 000 OPS » 256 GB: 300 000/300 000 IOPS

» 512 GB: 340 000/320 000 IOPS

» 1 TB: 340 000/320 000 OPS Gwarancja / współczynnik TBW » 256 GB: 5 lat/160 TB

» 512 GB: 5 lat/320 TB

» 1 TB: 5 lat/640 TB » 256 GB: 5 lat/160 TB

» 512 GB: 5 lat/320 TB

» 1 TB: 5 lat/640 TB Ceny

(2280/2280 z radiatorem/AiC) » 256 GB: 229/249/349 zł

» 512 GB: 379/389/599 zł

» 1 TB: 599/639/899 zł » 256 GB: ???

» 512 GB: ???

» 1 TB: ???

Zmiany w budowie dysków mają przełożyć się na lepsze osiągi – dwa pojemniejsze modele oferują transfery do 3400/2200 MB/s, a liczba operacji losowych dochodzi do 340 000 i 320 000 IOPS. Najmniej pojemny wariant cechuje się gorszymi parametrami, ale i tak powinien być wydajniejszy od odpowiednika z poprzedniej generacji.



Plextor M9PGN Plus, M9PG Plus i M9PY Plus (od lewej do prawej)

Plextor M9P Plus - nośniki pojawią się w trzech wersjach

Nowe modele również będę dostępne w trzech wersjach:

Plextor M9PGN Plus - samodzielne nośniki M.2 2280

Plextor M9PG Plus – nośniki M.2 2280 z radiatorem

Plextor M9PY Plus – karta rozszerzeń PCIe 3.0 x4 z podświetlanym radiatorem



Wariant M9PY Plus wyposażono w radiator z podświetleniem RGB LED

Producent udziela na dyski M9P Plus 5-letniej gwarancji z ograniczeniem TBW (takim samym jak w zwykłej serii M9P). Na ten moment ceny nowych modeli jeszcze nie są znane.

