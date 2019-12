Smartfony Składana Motorola Razr zadebiutuje z opóźnieniem. Nie zgadniesz, z jakiego powodu 2019-12-21 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Smartfony z reguły debiutują zgodnie z wcześniejszymi planami producentów. Jeśli dzieje się inaczej to przede wszystkim z powodu większych lub mniejszych problemów. Trudno twierdzić, aby Motorola miała powody do zmartwień.

Zainteresowanie smartfonem Motorola Razr przerosło oczekiwania producenta

W krótkim oświadczeniu poinformowano, iż zdecydowano się opóźnić start przedsprzedaży oraz sprzedaży nowej Motorola Razr. Okazuje się jednak, że nie stoją za tym jakiekolwiek problemy konstrukcyjne, co może przychodzić na myśl po doświadczeniach z Samsung Galaxy Fold. Motorola nie była przygotowana, że jej składany smartfon wzbudzi tak duże zainteresowanie. Jak informuje, zapotrzebowanie jest wysokie, a wstępne prognozy podaży zostały przekroczone.

Przedsprzedaż składanej Motorola Razr miła wystartować w USA lada dzień, bo 26 grudnia. Nowy termin nie został ujawniony. Padają zapewnienia, że opóźnienie nie będzie „znaczące”. Pole do interpretacji takie zwrotu jest jednak duże.

Kiedy Motorola Razr zadebiutuje w Polsce?

Trudno w tej chwili odpowiedzieć, jak przełoży się to na losy smartfona w Polsce. Wstępnie mówiono, że zawita on nad Wisłę w styczniu. Można być za to pewnym że będzie dostępny jedynie w Orange. Inni operatorzy nie oferują bowiem wsparcia dla standardu eSim, z którego ten smartfon korzysta.

Cena nie zawsze jest problemem, Motorola Razr kosztuje przecież naprawdę sporo

Trudno mieć pełny obraz sytuacji bez dokładnych danych i wiedzy, ile osób faktycznie jest zainteresowanym zakupem. Więcej można będzie powiedzieć gdy pojawią się wyniki sprzedaży. Nie można jednak zaprzeczać, że Motorola Razr spotkała się z wieloma pozytywnymi komentarzami.

Smartfon ma kosztować 1499 dolarów / 1599 euro, a więc naprawdę sporo. Chociaż specyfikacja nie należy do najpotężniejszych, to Motorola Razr miała kusić czymś innym. Jak widać robi to skutecznie.

