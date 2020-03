Zapewne wielu z Was czeka na premierę Cyberpunk 2077. W związku z tym nie wypada przejść obojętnie obok informacji związanych z dystrybucją gry na polskim rynku.

Cenega polskim wydawcą gry Cyberpunk 2077

Tym bardziej, że jakiś czas temu temat poruszony został przy mało przyjemnej okazji, a mianowicie dużych zwolnieniach w CDP. Dziś potwierdzono, iż firmy CD PROJEKT S.A. oraz Cenega S.A. rozpoczęły oficjalną współpracę, w wyniku której to właśnie Cenega będzie odpowiadać za dystrybucję Cyberpunk 2077 na polskim rynku.

Jak zawsze przy tego typu ogłoszeniach bywa, zadowolenia nie kryją obydwie strony. Tym razem jednak trudno upatrywać tu kurtuazji, bardzo duży sukces Cyberpunk 2077 wróżą niemal wszyscy.

„Cenega to doświadczony dystrybutor i nasz sprawdzony partner poza granicami Polski. Nasza dotychczasowa współpraca nad promocją gry Cyberpunk 2077 na Węgrzech sprawia, że jestem przekonany, iż działania dystrybucyjne w kraju będą przebiegać na równie wysokim poziomie.” - Michał Nowakowski, Członek Zarządu CD PROJEKT S.A.

„Cyberpunk 2077, to nie tylko wyjątkowo oczekiwany przez graczy z całego świata tytuł, ale też marka, która ma wyjątkowe znaczenie w naszym kraju. CD PROJEKT RED to zespół profesjonalistów i pasjonatów, których dotychczasowe dokonania są gwarancją, że ich najnowsza produkcja będzie doskonała. Rozszerzenie naszej współpracy na Polskę, to dla nas powód do dumy. Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać nasze doświadczenie w dystrybucji przy tak ważnej premierze gry.” - Marek Chyrzyński, Prezes Zarządu Cenega S.A.

Do premiery Cyberpunk 2077 jeszcze chwila, ale Cenega zyskała coś jeszcze

Firmy współpracują ze sobą już od kilku lat na innych rynkach - czeskim, słowackim i węgierskim. Dzięki wcześniej zawartej umowie, Cenega została dystrybutorem Cyberpunk 2077 także na Węgrzech. Co więcej, może cieszyć się również z tego, iż na mocy nowej umowy w jej ofercie pojawi się Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Premiera Cyberpunk 2077, po niedawnym opóźnieniu, odbędzie się 17 września. Gra będzie dostępna na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One w pełnej polskiej (dialogi i teksty) oraz angielskiej wersji językowej do wyboru.

