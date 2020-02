Trzeba przyznać, że sterowniki nie są najmocniejszą stroną kart graficznych AMD. Pytanie czy użytkownicy Radeonów nie stracą cierpliwości i nie przejdą do konkurencji...

Sterownikom AMD dla kart graficznych Radeon towarzyszą mieszane opinie. Z jednej strony producent cyklicznie wprowadza nowe funkcje (tak jak to miało miejsce w przypadku najnowszej wersji Radeon Software Adrenalin 2020), ale z drugiej nie brakuje głosów krytyki, wskazujących na niepoprawne działanie oprogramowania. Ostatnimi czasy użytkownicy Radeonów wyjątkowo często uskarżają się na problemy z pojawianiem się czarnego ekranu.

Problem z działaniem sterowników AMD Radeon – komputer wyświetla czarny ekran

Najczęstszą usterką, na którą uskarżają się użytkownicy kart graficznych Radeon, jest tzw. czarny ekran - obraz na ekranie komputera momentalnie znika i konieczne jest zrestartowanie komputera. Co istotne, problem występuje na konfiguracjach nie tylko z najnowszymi kartami Navi, ale też z modelami ze starszych generacji Vega i Polaris.



Jedna z wielu historii dotyczących problemów ze sterownikami kart graficznych Radeon (źródło: Reddit)

Kłopoty z działaniem komputera zwykle pojawiają się w dwóch sytuacjach– w czasie instalacji samego sterownika lub po uruchomieniu gry. W pierwszym przypadku zalecane jest wyczyszczenie wszystkich istniejących wpisów z instalacji sterownika np. za pomocą narzędzia DDU (Display Driver Uninstaller) lub od niedawna z poziomu instalatora (info w dalszej części newsa). W drugim sterownik napotyka na błąd w działaniu, więc po prostu trzeba ponownie uruchomić komputer. Niekiedy pomaga wyłączanie akceleracji sprzętowej lub odinstalowanie dodatkowych aplikacji.

Rozwiązania problemu jednak nie zawsze działają. Pojawiają się również poważniejsze problemy z zawieszaniem systemu. Część użytkowników zgłasza też problemy z kolorowymi przebarwieniami obrazu, co najprawdopodobniej ma związek z przegrzewaniem pamięci VRAM. Steven Burk z Hardware Unboxed dosyć odważnie wypowiada się o sprawie i sugeruje, że problemy z działaniem sterowników mogą dotyczyć nawet połowy posiadaczy Radeonów - poniżej znajdziecie jego materiał wideo.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

AMD pracuje nad rozwiązaniem problemu czarnych ekranów

Temat wywołał burzę w branżowych mediach (i w sumie nie ma się czemu dziwić). Redaktorzy z serwisu Extreme Tech otrzymali jednak oświadczenie AMD w sprawie problemów ze sterownikami:

Stabilność sterowników jest kluczowym priorytetem dla naszego zespołu oprogramowania. Zespół uważnie monitoruje dyskusje na forum, również informacje o czarnych ekranach i innych problemach zgłaszanych przez użytkowników, a my aktywnie identyfikujemy usterki i pracujemy nad poprawkami. Gdy tylko będziemy mieli więcej informacji do przekazania, poinformujemy o tym. Zachęcamy użytkowników do zgłaszania problemów przez ten formularz, aby nasz zespół mógł je zbadać.

Producent rzeczywiście pracuje nad usterką. Niektóre kłopoty zostały rozwiązane w najnowszej wersji sterowników (lista zmian wspomina o poprawkach dla sporadycznych problemów w trakcie przeglądania Internetu, grania i odtwarzania wideo, a dodatkowo wprowadza funkcję czystej instalacji), ale część użytkowników nadal skarży się na problemy z działaniem komputera.



Nowy instalator pozwala na przeprowadzenie czystej instalacji sterowników

Cóż, nie pozostaje chyba nic innego niż czekać na pojawienie się kolejnych wersji sterowników, które raz na zawsze rozwiążą problem z czarnymi ekranami. Pytanie tylko czy użytkownicy Radeonów nie stracą cierpliwości i nie przejdą do konkurencji, gdzie o problemach ze sterownikami słyszymy zdecydowanie rzadziej...

Źródło: Reddit, WCCFTech, Hardware Unboxed, Extreme Tech, AMD

Warto zobaczyć również: