Aby zaoferować graczom coś nowego twórcy PUBG sięgają po… coś starego. Z jednej strony to zrozumiałe, z drugiej – niezupełnie.

PUBG – czyli PlayerUnknown’s Battlegrounds – to gra, która rozpoczęła modę na strzelanki z gatunku battle royale, czyli takie, w których zginąć można tylko raz, a zwycięzca może być tylko jeden. Miał to być powiew świeżości w światku FPS-ów, w których królowały tryby deathmatch i team deathmatch, a więc odrodzenia były wpisane w rozgrywkę. Minęło kilka lat i…

Odpowiedzialna za rozwój tej produkcji ekipa PUBG Corporation zapowiedziała, że wraz z aktualizacją 6.2 w PlayerUnknown’s Battlegrounds pojawi się nic innego jak klasyczny team deatmatch. Dwa 8-osobowe zespoły będą rywalizować ze sobą na siedmiu różnych mapach, a po śmierci wirtualni żołnierze będą się odradzać.

Zobacz najnowszy zwiastun PUBG – team deathmatch:

Zwiastun zwiastunem, ale przejdźmy do konkretów.

Co warto wiedzieć o trybie team deathmatch w PUBG?

Oto kluczowe cechy:

do walki stają dwie drużyny, liczące po 8 graczy ,

, dostępnych jest 7 map (w lokalizacjach Erangel, Sanhok, Vikendi i Miramar) oraz wiele rodzajów broni,

(w lokalizacjach Erangel, Sanhok, Vikendi i Miramar) oraz wiele rodzajów broni, rozgrywka możliwa jest tylko w perspektywie pierwszoosobowej ,

, bratobójczy ogień jest wyłączony ,

, zdrowie się regeneruje (po 5 sekundach od ostatniego obrażenia),

(po 5 sekundach od ostatniego obrażenia), po zgonie gracz wraca do walki (będąc przez kilka sekund nieśmiertelnym) ,

, rundę wygrywa pierwsza drużyna z 50 zabójstwami lub przewagą po 10 minutach,

lub przewagą po 10 minutach, mecz wygrywa drużyna z 2 zwycięskimi rundami.

Nowe tryby w PUBG? Będzie ich jeszcze więcej

Team deatmatch to pierwszy format rozgrywki dostępny w ramach nowego trybu Arcade. Będzie on oddzielony od głównej (i pozostającej kluczową) kategorii rozgrywki, czyli battle royale. Na razie nie wiemy, jakie konkretnie rodzaje meczów będą dostępne, ale wiemy, że powstają one po to, by umożliwić eksperymentowanie, trenowanie i zwiedzanie pola bitwy.

Źródło: PUBG Corporation

