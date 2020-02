W Anthem ekipa BioWare zaprasza nas do niezwykle klimatycznego świata, w którym latanie i strzelanie jest nie tylko widowiskowe, ale też niesamowicie przyjemne. Nie jest to jednak produkcja pozbawiona wad, ale ich liczba wkrótce powinna się poważnie zmniejszyć.

Studio BioWare zapowiedziało Anthem 2.0 – co się zmieni?

Anthem to niezła strzelanka w klimacie sci-fi, która szybko jednak zaczyna się nudzić. Wkrótce nadejdzie Anthem 2.0, co oznacza, że gra zostanie gruntownie przeprojektowana, by – jak to określają sami autorzy – na nowo wykreować podstawy rozgrywki. Plan jest taki, byśmy mogli liczyć na jasne cele, motywujące wyzwania i mające znaczenie postępy, a równocześnie by ani trochę nie zmalała czysta przyjemność z latania i toczenia pojedynków.

W opublikowanej notce BioWare podkreśla, że jest to właśnie to, co mieliśmy dostać już na samym początku. Dlaczego więc tego nie dostaliśmy? Wygląda na to, że ekipie zabrakło czasu na dopracowanie szczegółów i przetestowanie rozwiązań, które opracowali.

Koniec z sezonami w Anthem (no, przynajmniej na razie)

Istotną zmianą jest odejście od idei sezonów. Zamiast tego zasada będzie prosta: gdy nowa wersja będzie gotowa, automatycznie zastąpi starą. Oczywiście wciąż będą się pojawiać specjalne wydarzenia (w tym – już wkrótce – rocznicowe). Nie ma jednak miejsca na zwykłe aktualizacje i dodatki – trzeba dokonać rewolucji.

Przejdźmy jednak do konkretów: najbliższe miesiące ekipa BioWare spędzi na przeprojektowywaniu mechaniki rozgrywki. Zmiany nie ominą między innymi systemu progresji ani tego, jak działają łupy. Wszystko po to, by w Anthem chciało się grać i nie chciało się przestawać. Czy myślicie, że po tych zmianach będziecie w stanie dać tej produkcji jeszcze jedną szansę?

