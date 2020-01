Myszki Te świetne myszki właśnie stały się jeszcze lepsze: oto Razer DeathAdder V2 i Basilisk V2 2020-01-15 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Optyczny sensor Focus+ pozwalający osiągać rozdzielczość 20 000 DPI, optyczne przełączniki Razer o żywotności na poziomie 70 milionów kliknięć i przewód Speedflex to właśnie to, co otrzymały nowe wersje hitowych myszek dla graczy: Razer DeathAdder V2 i Basilisk V2.

Razer przedstawia nowe wersje myszek DeathAdder i Basilisk na rok 2020 Razer DeathAdder V2 to nowa wersja kultowej wręcz myszki dla graczy, a Basilisk V2 wygląda jak świetne odświeżenie konstrukcji, która szybko zyskała popularność wśród miłośników elektronicznej rozrywki. Oba gryzonie zostały udoskonalone w podobny sposób. Przede wszystkim gryzonie doczekały się nowych serduszek. Wykorzystują sensor optyczny Razer Focus+, zapewniający rozdzielczość 20 000 DPI (z 99,6-procentową dokładnością ), przyspieszenie do 650 IPS, akcelerację 50 G oraz funkcje Smart Tracking, Asymmetric Cut-off i Motion Sync dodatkowo zwiększające precyzję działania. Jedna i druga myszka ma też nowe, optyczne przełączniki o żywotności 70 milionów kliknięć i niezwykle krótkim czasie reakcji (dzięki wykorzystaniu wiązki światła podczerwonego). Dopełnieniem całości jest zaś przewód Speedflex, minimalizujący opór podczas rozgrywki. Co ma do zaoferowania gamingowa myszka Razer DeathAdder V2? Oprócz wspomnianych wyżej cech nowy DeathAdder może pochwalić się ergonomiczną konstrukcją dostosowaną do osób o średnich i dużych dłoniach, 8 programowalnymi przyciskami i kółkiem z wyczuwalnym skokiem, teflonowymi ślizgaczami, regulowanym LOD-em, wagą na poziomie 82 gramów oraz podświetleniem Chroma RGB. Cena wynosi 79,99 euro. Myszka Razer Basilisk V2 zapewnia jeszcze większą elastyczność Nie 8, jak oryginał, lecz aż 11 programowalnych przycisków oddaje do dyspozycji graczy myszka Razer Basilisk V2. Oznacza to sporą elastyczność pod względem dostosowywania gryzonia do własnych potrzeb – podobnie jak opcje regulacji oporu kółka przewijania i LOD-u. Płynne ruchy zapewniają teflonowe ślizgacze i przewód Speedflex. Waga wynosi zaś 92 g. Za myszkę Razer Basilisk V2 zapłacimy 89,99 euro. Źródło: Razer Zobacz również te newsy o peryferiach dla graczy: HyperX przygotował na ten rok dużo nowego sprzętu - znamy pierwsze konkrety

