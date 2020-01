HyperX wykorzystał targi CES 2020, by zapowiedzieć kilka nowych urządzeń i podzespołów, które w nadchodzących miesiącach będą debiutować na rynku. Miłośnicy elektronicznej rozrywki zdecydowanie mają na co czekać.

Od kilku już lat HyperX dostarcza sprzęt gamingowy, trafiający w gusta wielu – głównie za sprawą nowoczesnych rozwiązań, ergonomicznych konstrukcji i nienagannej stylistyki. Targi CES 2020 pokazały, że w tym roku możemy się spodziewać kolejnych ciekawych premier, które tylko umocnią pozycję tej submarki Kingstona na rynku.

Oto najgorętsze z zapowiedzi…

Klawiatura HyperX Alloy Origins z przełącznikami Aqua

Na początek chcielibyśmy zwrócić wasze oczy w kierunku klawiatury HyperX Alloy Origins w nowej wersji, mianowicie z autorskimi przełącznikami mechanicznymi Aqua – to liniowe switche, które do aktywacji potrzebują siły 45 g i cechują się żywotnością na poziomie aż 80 milionów kliknięć. Inne charakterystyczne cechy tego urządzenia to indywidualne podświetlenie RGB o 5 poziomach jasności, pełny anti-ghosting, opcja nagrywania makr i konstrukcja wykonana z aluminium lotniczego. Wygląda tak:

Myszka HyperX Pulsefire Raid z sensorem Pixart 3389

Pixart 3389 to jeden z najbardziej precyzyjnych sensorów na rynku. I on właśnie jest sercem nowej myszki gamingowej HyperX Pulsefire Raid, pozwalając na osiąganie rozdzielczości do 16 000 DPI i oferując szybkie śledzenie bez akceleracji. Przełączniki Omron o żywotności 20 milionów kliknięć, 11 programowalnych klawiszy, dwustrefowe podświetlenie RGB i ergonomiczna konstrukcja to kolejne cechy charakterystyczne tego gryzonia.

Słuchawki HyperX Cloud Flight S z technologią 7.1

Producent z Kalifornii coraz częściej stara się też dostarczać produkty gamingowo-lifestylowe. Do tej właśnie kategorii zaliczają się wokółuszne słuchawki HyperX Cloud Flight S. Bardzo dobrze się prezentują i mogą działać nawet 30 godzin między ładowaniami, ale przede wszystkim mają zapewniać dobre audio w grach, za sprawą 50-milimetrowych przetworników i technologii wirtualnego dźwięku przestrzennego HyperX 7.1. Model ten kierowany jest do pecetowców i posiadaczy PS4.

Ładowarka HyperX ChargePlay Clutch dla mobilnych

Mobilne granie może dawać dużo frajdy w każdym miejscu na świecie i jedynym ograniczeniem jest pojemność akumulatora. Aby przynajmniej częściowo temu zaradzić HyperX zaprojektował ChargePlay Clutch – to ładowarka z systemem dokowania, skutecznie wydłużająca czas pracy. Producent pomyślał o dwóch wersjach: jedna jest kompatybilna ze smartfonami, druga zaś z konsolami Nintendo Switch

Nowe moduły pamięci HyperX FURY DDR4 i Impact DDR4 SODIMM

Na kilka słów zasługują też nowe moduły pamięci. Nowości spod znaku HyperX FURY DDR4 to ekonomiczne pamięci o częstotliwości 3600 i 3733 MHz oraz pojemności 8 i 16 GB. W rodzinie Impact DDR4 SODIMM pojawiły się natomiast kierowane do posiadaczy małych komputerów moduły Plug N Play o pojemności 32 GB.

Źródło: HyperX, Gaming Nexus

