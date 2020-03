To, że masz mniejsze dłonie, nie znaczy jeszcze, że musisz mieć mniejsze wymagania. Z takiego założenia zdaje się wychodzić Razer i w odpowiedzi na to przedstawia myszkę Viper Mini.

Razer Viper Mini to gryzoń wagi piórkowej…

Gamingowa myszka Razer Viper Mini waży zaledwie 61 gramów oraz ma tylko 118 mm długości i 53,5 mm szerokości, jest więc wyraźnie lżejsza i mniejsza od podstawowego Vipera, jak i tego z dopiskiem Ultimate. Dzięki temu (w połączeniu z elastycznym „kabelkiem” Speedflex i ślizgaczami z PTFE) ma być bardziej dynamiczna. Równocześnie (dzięki swojemu kształtowi) powinna ci odpowiadać, jeśli preferujesz chwyt claw lub fingertip.

…wyposażony jak gigant

Pomimo niepozornej konstrukcji najmniejszy spośród Viperów może pochwalić się nienagannym wnętrzem. Jego serduszkiem jest sensor optyczny osiągający do 8500 DPI, 300 IPS i 35 G. Z kolei lewy i prawy przycisk myszy bazuje na optycznych przełącznikach Razera, mogących pochwalić się błyskawiczną reakcją i trwałością na poziomie 50 milionów kliknięć, a pomiędzy nimi znajduje się scroll „klasy gamingowej”, cytując producenta.

Pod kółkiem znajdziesz dodatkowy przycisk do zmiany DPI, a na lewym boku – dwa przyciski funkcyjne. Możesz je dowolnie zaprogramować, korzystając z oprogramowania Synapse 3. Swobodnie też dostosujesz efektowne podświetlenie Chroma RGB, a wszystkie ustawienia zapiszą się w urządzeniu, więc gdy podłączysz myszkę do innego peceta, ta wciąż będzie dostosowana do twoich potrzeb i preferencji.

Za ile kupisz myszkę Viper Mini Razera?

Myszka Razer Viper Mini jest nie tylko mniejsza i lżejsza, ale też tańsza od swoich siostrzyczek – kosztuje 49,99 euro, a więc w Polsce można się spodziewać ceny na poziomie 200-250 złotych. Czy waszym zdaniem, opierając się na specyfikacji, jest tyle warta?

