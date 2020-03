Cyberpunk 2077 to jedna z najgoręcej wyczekiwanych gier tego roku. Nie jest tajemnicą, iż panująca pandemia koronawirusa ma wpływ również na firmy związane z tą branżą. Jak poradzą sobie z tym Polacy?

CD Projekt przechodzi na pracę zdalną

CD Projekt nie ukrywa, iż koronawirus i zagrożenie, jakie niesie za sobą COVID-19 nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie firmy. W krótkim komunikacie potwierdzono, że podjęto kroki, dzięki którym wszyscy zatrudnieni w CD Projekt mogą pracować zdalnie.

Wielu z Was zastanawia się pewnie co u nas słychać i jak COVID-19 wpływa na codzienne funkcjonowanie CD PROJEKT. Ostatnie dni upłynęły nam na podejmowaniu kolejnych, istotnych działań mających zapobiegać pojawieniu się infekcji w firmie. Co najważniejsze, aby zapewnić wszystkim możliwość pracy z domu, modernizacji uległa nasza infrastruktura sieciowa i wspierające ją oprogramowanie.

Premiera Cyberpunk 2077 póki co niezagrożona

Jednocześnie nie zabrakło wzmianki, która powinna nieco uspokoić zaniepokojonych tym, czy taka sytuacja wpłynie na losy Cyberpunk 2077. Premiera gry została już opóźnienia o kilka miesięcy i nikt z czekających na nią raczej nie chciałby powtórki. CD Projekt zapewnia, że zrobi wszystko, aby dotrzymać nowego, cały czas utrzymywanego terminu.

Od dziś, tak długo jak będzie tego wymagała sytuacja, cała załoga CD PROJEKT będzie pracować z domu. Chcemy tym działaniem zapewnić całemu zespołowi najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa. Jednocześnie, mimo iż obecna sytuacja jest nowa dla nas wszystkich, jesteśmy gotowi na to wyzwanie i nie ustaniemy w wysiłkach, aby dowieźć na wrzesień fantastyczną grę.

Dodajemy, iż mowa o 17 września. Tego dnia gra ma pojawić się na PC oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4. Wiemy już, że w Polsce wyda ją firma Cenega.

Źródło: cdprojekt

