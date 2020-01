Telewizory Samsung The Sero to telewizor idealny do oglądania pionowego wideo 2020-01-06 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Dziś królują treści nagrywane smartfonami, a wśród nich nie brakuje pionowych wideo. I o ile na telefonach ogląda się je dobrze, to już na monitorach czy telewizorach – niekoniecznie. No chyba że mówimy o Samsung The Sero TV.

O Samsung The Sero TV mogliście już u nas przeczytać. To telewizor z ciekawą cechą charakterystyczną – ekranem, który może być ustawiony w pionie. Podczas targów CES 2020 producent z Korei Południowej raz jeszcze pochwalił się swoim wynalazkiem, prezentując przy okazji wiążące się z tym rozwiązaniem korzyści.

Samsung The Sero, czyli pionowy telewizor - z automatyczną funkcją pivot

The Sero to telewizor wchodzący w skład „artystycznej” rodziny Samsunga, w której znajduje się też (oprawiony w ramę) The Frame oraz (umieszczony na stylowym stojaku) The Serif. Ten konkretnie kierowany jest przede wszystkim do młodszych użytkowników, którzy chcieliby komfortowo przenosić treści ze smartfona na duży ekran.

Gdy chcemy obejrzeć pionowe wideo czy przejrzeć tablicę na Facebooku, aktywuje się mechanizm, który obróci ekran o 90 stopni – do pozycji pionowej. Jak tłumaczy Samsung – to odpowiedź na aktualne potrzeby i styl życia młodych ludzi. Ci docenić mają także 40-watowy system audio, funkcję wyświetlania dwóch obrazów naraz (jeden pod drugim) oraz inne praktyczne rozwiązania związane z wyświetlaniem treści ze smartfona.

Nowe lifestyle’owe telewizory Samsung na rok 2020

Samsung The Sero zadebiutuje globalnie jeszcze w tym roku. W ciągu najbliższych miesięcy odbędzie się też premiera nowych modeli z serii The Frame – w tym największego (75 cali) i najmniejszego (32 cale). Oprócz nowych wersji rozmiarowych „artystyczne” telewizory doczekają się także sprawniej działających czujników natężenia światła.

