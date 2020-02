Od kilkunastu godzin w sieci pojawiają się wpisy osób korzystających ze smartfonów Samsung Galaxy. Niepokoi je tajemniczy komunikat wyświetlany przez aplikację Znajdź mój telefon. O co chodzi?

Aplikacja Znajdź mój telefon prezentuje dziwny komunikat

Znajdź mój telefon (Find My Mobile) to aplikacja/usługa, którą koreański producent nie od dziś oferuje na swoich smartfonach. Ma ona przychodzić z pomocą w przypadku zgubienia urządzenia i prób jego odnalezienia. Normalnie nie przypomina o swojej obecności, aczkolwiek zdarzają się wyjątki.

Na portalach społecznościowych oraz różnego rodzaju forach pojawia się wiele wpisów i zrzutów ekranu, które mówią o dziwnym powiadomieniu z omawianej aplikacji. Jest ono bardzo krótkie („1”) i nie niesie za sobą jakichkolwiek widocznych konsekwencji, aczkolwiek u niektórych wywołuje zdziwienie, u niektórych niepokój. Najczarniejsze myśli w podobnych przypadkach to oczywiście wizja zhakowania urządzenia.

Samsung uspokaja. Nie ma powodów do niepokoju

Problem okazał się mocno rozpowszechniony, doświadczają go bowiem użytkownicy z wielu krajów, także z Polski. Co jednak najważniejsze, nie ma powodów do niepokoju. Cała sprawa wyglądała na błąd programistów i właśnie o to tu chodzi.

Yonhap News jako pierwsze otrzymało potwierdzenie, iż powiadomienie jest efektem wewnętrznych testów, które poszły nie tak jak trzeba i nie niesie za sobą jakichkolwiek konsekwencji dla użytkowników. O krótkie wyjaśnienia pokosił się już także nasz oddział producenta.

Powiadomienie zostało wysłane niezamierzenie do ograniczonej liczby urządzeń Galaxy. Pragniemy zapewnić naszych użytkowników, że nie wpływa ono w żaden sposób na funkcjonowanie ich urządzeń. Przepraszamy za niedogodności i zapewniamy, że podobne zdarzenie nie będzie miało miejsca w przyszłości.

