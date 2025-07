Need for Speed w prawdziwym samochodzie. Fan pokazał nietypowy pomysł

Czegoś takiego jeszcze nie było – prawdziwy samochód sterujący wirtualnym pojazdem w grze. YouTuber MrYeester połączył swoją starą Honda CR-V z emulatorem, umożliwiając sterowanie w grze Need for Speed: Underground.

Fani gier wyścigowych nieustannie prześcigają się w tworzeniu coraz bardziej realistycznych symulatorów jazdy. YouTuber MrYeester wpadł na wyjątkowo oryginalny pomysł – połączył swoją starą Hondę z emulatorem gier, tworząc nietypowy kontroler do wirtualnych wyścigów.

Połączył samochód z laptopem

Cały proces rozpoczął się od podłączenia się do złącza diagnostycznego OBD2, który znajduje się w każdym współczesnym samochodzie. MrYeester użył prostego adaptera OBD2-USB, dzięki któremu mógł odczytywać dane z jednostki sterującej ECU bezpośrednio na laptopie. Wśród tych danych znajdował się m.in. czujnik położenia przepustnicy, czyli pedału gazu.

Na tym jednak nie koniec. W dłuższej wersji swojego filmu MrYeester pokazał również, jak udało mu się wykorzystać kierownicę Hondy jako kontroler skrętu. Użył do tego starego narzędzia diagnostycznego Hondy, które udostępniło dane z czujnika skrętu kierownicy. Te dane również zostały zmapowane i zaimplementowane w emulatorze Dolphin.

Samo odczytanie danych to jednak nie wszystko. Do komunikacji z ECU wykorzystał bibliotekę pySerial w Pythonie, która pozwala odczytywać strumień danych z portu COM. Kluczowym krokiem było zidentyfikowanie właściwego identyfikatora PID odpowiadającego za gaz, a następnie napisanie skryptu, który tłumaczyłby analogowy sygnał na cyfrowy sygnał zrozumiały dla komputera.

Samochód jako wirtualny kontroler w grze

W momencie gdy dane zaczęły być odczytywane w czasie rzeczywistym, jednocześnie były zapisywane do pliku JSON. Następnie drugi skrypt, tym razem napisany w AutoHotkey, obserwował ten plik i naciskał określony klawisz (np. Spację). W efekcie, pedał gazu w aucie stawał się… pedałem gazu w „Need for Speed”, a ruchy kierownicą pozwalały skręcać pojazdem w grze. Poniżej możecie zobaczyć filmik prezentujący działanie “nietypowego kontrolera”.