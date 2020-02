Elegancki, wydajny i bezpieczny – tak najkrócej można opisać dysk zewnętrzny Samsung Portable SSD T7 Touch. Komu możemy polecić nośnik?

Przenośne SSD powoli wypierają nie tylko przenośne dyski HDD, ale też pendrive'y. Jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować model Samsung Portable SSD T5, który zaskoczył nas bardzo dobrą wydajnością i funkcjonalnością. Urządzenie z powodzeniem mogło być używane z komputerami, laptopami, a nawet ze smartfonami.

W międzyczasie branża poszła do przodu, a w ofercie producenta pojawił się jego następca – model Samsung Portable SSD T7, reklamowany jako mniejszy, szybszy i bezpieczniejszy. Jak wypada w praktyce? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Specyfikacja dysków Samsung Portable SSD T7 Touch

Samsung Portable SSD T7 występuje w wersji standardowej oraz, co jest nowością w tej serii T, z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci czytnika linii papilarnych (Touch).

Model Samsung Portable SSD T5 Samsung Portable SSD T7 Samsung Portable SSD T7 Touch Pojemność » 250 GB

» 500 GB

» 1 TB

» 2 TB » 500 GB

» 1 TB

» 2 TB » 500 GB

» 1 TB

» 2 TB Interfejs USB typ C 3.2 Gen2 (10Gbps) USB typ C 3.2 Gen2 (10Gbps) USB typ C 3.2 Gen2 (10Gbps) Wydajność (odczyt/zapis) 540/540 MB/s 1050/1000 MB/s 1050/1000 MB/s Szyfrowanie danych AES-256 AES-256 AES-256 Dodatkowe zabezpieczenie - - czytnik linii papilarnych Wymiary 74 x 57,3 x 10,5 mm 85 x 57 x 8,0 mm 85 x 57 x 8,0 mm Waga 51 g 58 g 58 g Cena » 250 GB: 369 złotych

» 500 GB: 439 złotych

» 1 TB: 739 złotych

» 2 TB: 1639 złotych » 500 GB: ??? złotych

» 1 TB: ??? złotych

» 2 TB: ???? złotych » 500 GB: 669 złotych

» 1 TB: 999 złotych

» 2 TB: 1899 złotych

Pierwsze co odróżnia modele T5 i T7 to wydajność – wprawdzie nadal mamy do czynienia z interfejsem USB 3.2 Gen2, ale producentowi udało się prawie dwukrotnie zwiększyć transfery. Zrezygnowano też z najmniej pojemnego modelu, więc w sprzedaży dostępne są tylko trzy wersje: 500 GB, 1 TB i 2 TB. Za wersję z czytnikiem linii papilarnych trzeba dopłacić ~200 złotych względem odpowiednika z serii T5 (ceny zwykłych modeli jeszcze nie są nam znane, ale na pewno będą niższe).

W nasze ręce trafił model Samsung Portable SSD T7 Touch o pojemności 500 GB, który został wycenony na 669 złotych.

Samsung Portable SSD T7 Touch - mały, zgrabny i elegancki

Model Portable SSD T7 Touch przede wszystkim wyróżnia elegancka stylistyka. Nośnik zamknięto w aluminiowej obudowie, która zabezpiecza sprzęt przed uszkodzeniami mechanicznymi, a przy tym nadaje mu ciekawego wyglądu (w sprzedaży dostępna jest czarna i srebrna wersja kolorystyczna z niebieskim podświetleniem LED).

Co ważne, nośnik jest dużo mniejszy od standardowych dysków w rozmiarze 2,5 cala, więc bez problemu zmieści się nawet do mniejszej kieszeni. Całość ma wymiary 85 x 57 x 8,0 mm i waży 58 gramów.

Samsung Portable SSD T7 Touch jest szybszy od Twojego dysku w komputerze!

Urządzenie korzysta z interfejsu USB typ C w wersji 3.2 Gen2 (lub jak kto woli USB 3.1), a w zestawie są dodawane dwa kabelki: standardowy USB typ A – USB typ C oraz USB typ C - USB typ C (pomocny, gdy będziemy chcieli podłączyć dysk do smartfona lub nowoczesnego laptopa).

Wydajność? Producent deklaruje transfery na poziomie 1050 MB/s przy odczycie i 1000 MB/s przy zapisie sekwencyjnym. Robi wrażenie, bo niektórzy z Was pewnie nie mają tak wydajnego dysku nawet w komputerze (są to dużo lepsze osiągi od standardowych SSD pod SATA).

Nie tylko wydajność, ale też bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych to kolejny atut nośnika. Portable SSD T7 Touch korzysta ze sprzętowego szyfrowania AES z 256-bitowym kluczem, a dostęp do danych można zabezpieczyć hasłem. W wersji Touch dodatkowo zastosowano czytnik linii papilarnych, więc alternatywą dla wpisywania hasła może być przyłożenie palca. Trzeba przyznać, że to nowoczesne i wygodne rozwiązanie.

Na kolejnych stronach pokażemy jak skonfigurować dysk w komputerze i smartfonie oraz sprawdzimy, jak wypada w praktyce.