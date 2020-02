Jak co sobotę zapraszamy was na przegląd najnowszych zwiastunów filmów i seriali. Oto 7 materiałów, które przykuły naszą uwagę w tym tygodniu.

Czy na te filmy i seriale warto czekać? Już za chwilę będziecie mogli sobie wyrobić opinię. W tym odcinku mamy dla was między innymi powracające w drugim sezonie Altered Carbon, nowe Minionki oraz Niewidzialnego człowieka w zupełnie nowej wersji.

Jaki serial? Zobacz najnowsze zwiastuny:

To nie jest OK – twórcy hitów Netflix łączą siły w nowym projekcie

Altered Carbon (2. sezon) – druga część świetnego serialu sci-fi

Jaki film? To może cię zainteresować:

Sala samobójców. Hejter – Jan Komasa przedstawia opowieść o hejterze

Minionki: Wejście Gru – kolejna odsłona przezabawnej animacji

Mulan – aktorska wersja pięknej disneyowskiej opowieści

Niewidzialny człowiek – to może być najlepszy horror tego roku

Spiral – czyli Piła od nowa, z Chrisem Rockiem na czele

Zaczynajmy!

To nie jest OK

Stranger Things i The End of the F***ing World to jedne z tych seriali, dla których warto mieć wykupiony abonament na Netflix. Producenci tego pierwszego i reżyser drugiego połączyli siły, czego owocem jest zupełnie nowy serial zatytułowany To nie jest OK. To bazująca na powieści graficznej Charlesa Forsmana opowieść o borykającej się z wieloma problemami nastolatce, która w tym samym czasie odkrywa swoją seksualność i ...nowe supermoce. Zobacz już teraz pierwszy zwiastun tej produkcji:

Tak jak pokazano to na zwiastunie, premiera serialu To nie jest OK w katalogu Netflix odbędzie się 26 lutego 2020 roku.

Altered Carbon (2. sezon)

Zaledwie dzień później – 27 lutego – w usłudze Netflix zadebiutuje drugi sezon serialu sci-fi, którego pierwszą część oglądało się naprawdę dobrze. Mówimy o (opartym na cyklu Richarda Morgana) Altered Carbon, przedstawiającym historię międzygwiezdnego żołnierza Takeshiego Kovacsa. W kontynuacji, która przenosi akcję o kilkadziesiąt lat do przodu, głównego bohatera grać będzie Anthony Mackie. Jak wypada? Trudno to ocenić po teaserze, ale to nie znaczy, że nie warto obejrzeć tego materiału.

Sala samobójców. Hejter

Czas na filmy. Pierwszym, który chcielibyśmy wam przybliżyć, jest Sala samobójców. Hejter – druga część głośnej produkcji sprzed dziewięciu lat, będąca opowieścią o internetowym hejterze. Na stołku reżysera ponownie zasiadł Jan Komasa, a do obsady doszli między innymi Maciej Musiałowski, Agata Kulesza, Danuta Stenka i Maciej Stuhr. Kinowa premiera Hejtera została zaplanowana na 6 marca, a oto pierwszy pełny zwiastun tego filmu:

Minionki: Wejście Gru

A co powiesz na nowe Minionki? Wejście Gru to kolejna odsłona komediowej animacji, tym razem w pełni poświęcona chłopcu marzącym o zostaniu największym superzłoczyńcą. Zapowiada się kawał dobrej zabawy dla całej rodziny – lipcowy termin premiery wydaje się więc idealny.

Mulan

Z całą rodziną do kina będzie można wybrać się też na Mulan – kolejny disneyowski film, który doczeka się nowej wersji, tym razem aktorskiej. To jedna z najbardziej wzruszających i motywujących opowieści w repertuarze Disneya, a teraz doświadczymy jej w zupełnie nowy sposób…

...Teraz to znaczy 27 marca 2020 roku – tego właśnie dnia Mulan wejdzie do kin.

Niewidzialny człowiek

A skoro już przy jesteśmy przy powracających tytułach, to zerknij na zwiastun filmu prezentującego nowe podejście do historii Niewidzialnego człowieka, ze (znaną z Opowieści podręcznej) Elisabeth Moss w roli głównej. Dla miłośników ciężkich horrorów – pozycja obowiązkowa.

Premiera: 6 marca 2020 roku.

Spiral

Na koniec zostawiliśmy Spiral, a więc nowy początek, jaki Chris Rock postanowił dać serii Piła. On sam jest nie tylko producentem wykonawczym filmu, ale też jednym z głównych aktorów, obok Samuela L. Jacksona i Maxa Minghelli. Jak to wygląda? Zaskakująco dobrze – zresztą sami zobaczcie:

Kinowa premiera filmu Spiral odbędzie się 15 maja.

Który zwiastun spodobał wam się najbardziej? My mamy problem z wybraniem tego jednego konkretnego – zarówno Spiral, jak i Niewidzialny człowiek, a także Altered Carbon czy Hejter mają w sobie coś, co zachęca do tego, by na nie czekać. Z nowymi Minionkami i resztą zwiastunów jest podobnie. A jeśli wy jesteście w stanie wytypować jeden, to zachęcamy do udziału w sondzie.

